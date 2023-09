San Marino alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento a Dublino

Una Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli e Michele Muratori parteciperà alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, in programma dal 27 al 29 settembre a Dublino, in rappresentanza degli Ecc.mi Capitani Reggenti. La Conferenza di altissimo livello vedrà la partecipazione dei Presidenti di Parlamento dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, o dei loro delegati rappresentanti e sarà preceduta da un incontro durante il quale si affronterà il tema dell’incitamento all’odio e alle minacce di violenza contro i rappresentanti eletti. La Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, organizzata dal Parlamento della Repubblica d'Irlanda e dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, prevede all’ordine del giorno interventi e dibattiti incentrati sulle conseguenze dell’aggressione russa contro l’Ucraina e il ruolo dei Parlamenti Nazionali nella ricostruzione dell’Ucraina, oltre al tema delle sfide alla democrazia rappresentativa in tempi instabili. Nella giornata del 28 settembre si terrà un importante vertice trilaterale, richiesto dalla delegazione di Andorra, che coinvolge quella di Monaco, per discutere sullo stato di avanzamento del negoziato di Associazione con l’Unione Europea. Si tratta della prima occasione ufficiale di confronto a seguito della decisione del Principato di Monaco di interrompere la sua partecipazione al negoziato. Risulterà quindi di estremo interesse la possibilità di confrontarsi con le delegazioni di Piccoli Stati, quali Malta e Liechtenstein, rispettivamente il Paese più piccolo all’interno dell’Unione Europea e quello dentro il Mercato Unico Europeo con abitanti pari a quelli di San Marino. In conclusione della Conferenza, si tratterà altresì di uguaglianza e diversità nella rappresentanza pubblica: la partecipazione dei giovani, delle donne e dei gruppi etnici e sociali quali membri del Parlamento.

