San Marino alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento a Roma

Una Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino composta dai Consiglieri Gian Carlo Venturini e Carlotta Andruccioli parteciperà alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, in programma il 15 e 16 ottobre a Roma, in rappresentanza degli Ecc.mi Capitani Reggenti.

La Conferenza di altissimo livello vedrà la partecipazione dei Presidenti di Parlamento dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, o dei loro delegati rappresentanti. All’ordine del giorno della corrente Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, sono previsti dibattiti incentrati su tematiche quali “l'intelligenza artificiale e il mercato del lavoro”, “democrazie resilienti: unite contro le minacce ibride”, “rinnovare l'ordine internazionale basato sul diritto”.

Il Consigliere Andruccioli parteciperà altresì ad un incontro riservato alle Donne Presidenti e Vicepresidenti di Parlamento, le quali saranno invitate a rispondere per iscritto ai seguenti quesiti: “In che modo noi, in qualità di donne leader, possiamo rafforzare la nostra azione collettiva per trasformare l'attuale reazione avversa ai diritti delle donne in una svolta decisiva per l'uguaglianza?”, “Quali passi concreti vi impegnate personalmente a compiere – nel vostro Parlamento, nella vita politica e nel vostro Paese – per contribuire a creare una società più equa, paritaria, inclusiva e resiliente?”. Tutti i contributi raccolti, saranno in seguito pubblicati in una bacheca digitale sul sito web dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.



Comunicato stampa

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