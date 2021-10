San Marino alla Conferenza Europea dei presidenti di Parlamento

Una delegazione consiliare della Repubblica di San Marino composta dai Consiglieri Alberto Giordano Spagni Reffi e Maria Katia Savoretti parteciperà alla Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, in programma dal 20 al 22 ottobre ad Atene, in rappresentanza degli Ecc.mi Capitani Reggenti. La Conferenza di altissimo livello vedrà la partecipazione dei Presidenti di Parlamento dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, o dei loro delegati rappresentanti e sarà preceduta da un incontro tra i Presidenti dei Parlamenti dei Piccoli Stati d’Europa, durante il quale si affronteranno temi di interesse comune attraverso scambi di esperienze, in un’ottica di rafforzamento dei legami tra questi Paesi. La Conferenza Europea dei Presidenti di Parlamento, organizzata dal Parlamento Ellenico e dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, prevede all’ordine del giorno interventi e dibattiti incentrati sullo scambio di esperienze tra democrazie nel superamento della crisi sanitaria dovuta al Covid 19, oltre al tema del diritto ad un ambiente sano, così come, in conclusione della Conferenza, si tratterà del futuro comune a tutti i cittadini europei.

Cs Segreteria Istituzionale

