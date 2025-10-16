San Marino alla Giornata mondiale dell’alimentazione e all’80° anniversario della Fao

Oggi, il 16 ottobre 2025 la FAO celebra a Roma la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che quest’anno coincide con l’80° anniversario dalla fondazione dell’Organizzazione. Fondata il 16 ottobre 1945 a Québec (Canada) da 42 governi, la FAO nacque dalla convinzione che la sicurezza alimentare e il progresso agricolo fossero condizioni essenziali per la stabilità, la giustizia sociale e la pace tra i popoli. L’evento, al quale hanno partecipato, insieme al Direttore Generale Qu Dongyu, Sua Santità Papa Leone XIV, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro degli Affari Esteri italiani, i Direttori Generali delle altre agenzie ONU con sede a Roma (IFAD e WFP), nonché Capi di Stato, Ministri e personalità internazionali, riafferma l’impegno comune per sradicare la fame, migliorare la nutrizione e promuovere sistemi agroalimentari equi e sostenibili. La Repubblica di San Marino, Paese Membro della FAO dal 12 novembre 1999, partecipa alle celebrazioni attraverso la propria Rappresentanza Permanente, guidata dall’Ambasciatore Daniela Rotondaro e dal Ministro Consigliere Marina Emiliani. Il programma ha incluso l’inaugurazione da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, del nuovo Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO MuNe), spazio permanente che ripercorre otto decenni di impegno dell’Organizzazione, e l’esposizione immersiva “Dal Seme al Cibo”, allestita nel Parco di Porta Capena, dedicata all’innovazione e alla sostenibilità delle filiere alimentari globali. Le celebrazioni si svolgono in parallelo al Quinto World Food Forum, il movimento globale della FAO dedicato ai giovani, alla scienza e agli investimenti per la trasformazione dei sistemi agroalimentari, che si tiene a Roma per l’intera settimana e culmina con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. La Rappresentanza Permanente di San Marino segue con continuità i lavori della FAO, partecipando alle Conferenze, ai Consigli e ai Gruppi di Lavoro dell’Organizzazione, ed è stata per diversi anni Membro della Commissione Legale e Costituzionale. La Repubblica ribadisce la centralità della sicurezza alimentare come diritto umano fondamentale e presupposto di stabilità e di pace, sostenendo politiche multilaterali orientate alla lotta contro la fame, alla tutela delle risorse idriche e alla promozione dell’agricoltura sostenibile. In tale contesto, San Marino ha svolto un ruolo attivo nel promuovere, insieme ad Andorra, l’istituzione della Giornata Internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e gli sprechi alimentari, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2019 e riconosciuta come strumento di sensibilizzazione globale sull’uso equo e sostenibile delle risorse alimentari. In uno spirito di cooperazione multilaterale, la Repubblica di San Marino riafferma la propria adesione ai principi e ai valori fondativi della FAO, condividendo l’obiettivo di garantire a ogni persona il diritto a un’alimentazione sana, sicura e sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

