San Marino alla IV sessione PACE 2021

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marica Montemaggi e Gerardo Giovagnoli, parteciperà alla IV sessione PACE 2021, in programma dal 27 al 30 settembre. In apertura dei lavori, l’Assemblea si esprimerà in merito ad alcune richieste di dibattito su temi di attualità o urgenza, quali la persecuzione politica della Russia nei confronti della Crimea, la sfida democratica nei Balcani occidentali, la situazione in Afghanistan, l’aumento della pressione migratoria ai confini della Bielorussia, la criminalità informatica. Durante la sessione, l’Assemblea prenderà in esame le conseguenze umanitarie del conflitto tra Armenia e Azerbaijan, così come la questione delle disuguaglianze socio-economiche in Europa. Tra i principali temi all’ordine del giorno della corrente sessione figurano altresì quelli legati ai diritti umani e all’ambiente. In particolare i membri dell’Assemblea si esprimeranno sulla necessità di rafforzare la lotta ai cosiddetti “delitti d’onore”, così come sulle questioni di responsabilità penale e civile, e una maggiore partecipazione democratica, nel contesto del cambiamento climatico. L’Assemblea sarà chiamata ad esprimersi inoltre riguardo alle migrazioni dovute dalle peggiorate condizioni climatiche, oltre che alle politiche di tutela dell'ambiente e alle disuguaglianze nel diritto a un ambiente sicuro e sano. Risponderanno infine alle domande rivolte dall’Assemblea, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić e il Ministro degli Affari Esteri e il Commercio dell’Ungheria Péter Szijjártó, nell’ambito della Presidenza ungherese del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Cs Delegazione Sammarinese Coe

