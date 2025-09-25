San Marino alla Missione di Monitoraggio Elettorale OSCE PA e Consiglio d'Europa

Le Assemblee Parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa dispiegheranno questa settimana in Moldavia i propri Osservatori, in occasione delle Elezioni Parlamentari indette per il 28 settembre p.v.

Le Delegazioni Consiliari Sammarinesi dei rispettivi Organismi Internazionali, composte dai Consiglieri Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli parteciperanno quali Osservatori a queste elezioni, le prime che si svolgeranno con il nuovo Codice Elettorale moldavo del 2022, un quadro giuridico ripetutamente rivisto nel tentativo di colmare le lacune che in precedenza avevano permesso l’emergere di irregolarità.

Queste elezioni parlamentari potrebbero rivelarsi decisive per il futuro democratico del Paese e avranno ripercussioni ben oltre Chișinău, in un contesto di profonda polarizzazione politica, esacerbata dalla guerra in corso da parte della Russia contro l'Ucraina e dal tentativo della Moldavia di integrarsi all'Unione Europea.

Campagne di disinformazione, finanziamenti illeciti e rischi per la sicurezza informatica minacciano le istituzioni moldave. Tuttavia, nonostante queste sfide, si intravedono segnali di impegno nel rafforzamento del processo elettorale, offrendo la speranza di un risultato credibile in linea con le aspirazioni dei moldavi alla stabilità e al progresso. Per queste ragioni l’attenzione costante verso la trasparenza e gli standard internazionali, risulta essenziale.

La missione di Monitoraggio Elettorale prevede un briefing preparatorio qualche giorno prima della data delle elezioni e le consolidate procedure di osservazione sia dello svolgimento della campagna elettorale che delle procedure elettorali.



Comunicato stampa

Delegazione OSCE











