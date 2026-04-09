San Marino alla Missione di Monitoraggio Elettorale OSCE PA e Consiglio d'Europa

Le Assemblee Parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa dispiegheranno questa settimana in Ungheria i propri Osservatori, in occasione delle Elezioni Parlamentari indette per il 12 aprile p.v. Le Delegazioni Consiliari Sammarinesi dei rispettivi Organismi Internazionali, composte dai Consiglieri Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli parteciperanno quali Osservatori a queste elezioni. Questa visita si inserisce nell'ambito degli sforzi continui di entrambe le Assemblee per sostenere i processi democratici, la trasparenza e la responsabilità promossi in tutta Europa. Si prevede che oltre 100 Parlamentari parteciperanno alla Missione di Monitoraggio, contribuendo a una valutazione completa del processo elettorale. Le Elezioni Parlamentari ungheresi sono al centro degli interessi internazionali in particolare per le posizioni espresse dai due principali leader che si contendono la maggioranza, divisi sia sul fronte dell’Unione Europea, di cui l’Ungheria fa parte, che su quello esterno. La Missione prevede una lunga serie di incontri tra venerdì e sabato, nei quali si avrà modo di incontrare i vertici dell’amministrazione elettorale, i leader dei partiti politici ed esponenti del mondo civile e dei media, con i quali sarà possibile valutare le consolidate procedure di osservazione, lo svolgimento della campagna elettorale e le procedure elettorali.

C.s. - Segreteria Istituzionale











