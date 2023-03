San Marino alla Missione di Monitoraggio Elettorale OSCE PA in Kazakhstan

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dal Consigliere Michele Muratori parteciperà alla Missione di Monitoraggio Elettorale dell’OSCE PA che si terrà in Kazakhstan in occasione delle Elezioni Parlamentari del 19 marzo p.v.. Saranno all’incirca 80 gli Osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE che parteciperanno a due giorni di briefing ad Astana, durante i quali saranno informati da amministratori elettorali, esperti, rappresentanti di partiti politici e rappresentanti della società civile, prima di dispiegarsi in diversi seggi del Paese per il Monitoraggio nel giorno delle Elezioni. I lavori si svolgeranno a stretto contatto con i colleghi dell'Ufficio OSCE per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR), con l’obiettivo di fornire, il giorno successivo alle Elezioni, una valutazione in merito allo svolgimento della tornata elettorale. Irene Charalambides (Cipro) è stata nominata per presentare i risultati e le conclusioni preliminari, mentre Reinhold Lopatka (Austria) guiderà la Missione dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, che comprende Parlamentari provenienti da 24 diversi Paesi. "L'ambiente politico in cui si svolgono le elezioni è particolarmente interessante e il nostro gran numero di osservatori è un chiaro segno del sostegno della comunità internazionale allo sviluppo democratico del Kazakistan", ha affermato Charalambides, che ricopre l'incarico di Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e di Rappresentante Speciale per la lotta alla corruzione. "Queste elezioni seguono i disordini politici e la violenza mortale del gennaio 2022, il Referendum costituzionale e le Elezioni presidenziali anticipate del novembre 2022. Ci sono state anche una serie di modifiche al quadro giuridico, a cui presteremo molta attenzione". Lopatka, che ricopre l'incarico di Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Presidente del Comitato ad hoc per la lotta al terrorismo e Rappresentante Speciale per il dialogo parlamentare sull'Ucraina, ha osservato che i tragici eventi di gennaio hanno innescato un importante rimpasto di governo. "Il Presidente ha introdotto un programma di riforma per il ripristino e il rinnovo di tutte le principali Istituzioni politiche", ha affermato Lopatka. "I nostri Osservatori non vedono l'ora di vedere come questi cambiamenti si concretizzeranno in queste Elezioni anticipate". Le Elezioni saranno valutate rispetto agli impegni democratici contenuti nel Documento di Copenaghen del 1990 dell'OSCE. Le disposizioni chiave includono: procedure di voto libere, un'atmosfera elettorale equa e libera, accesso ai media e resoconti onesti e accurati dei risultati.

Cs - DELEGAZIONE CONSILIARE PRESSO L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL’O.S.C.E.