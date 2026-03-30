San Marino alla Missione Pre-elettorale dell'APCE in Ungheria

San Marino alla Missione Pre-elettorale dell'APCE in Ungheria.

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, per conto dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, di cui è Capo della Delegazione Consiliare Sammarinese, prenderà parte ai lavori della Commissione Ad Hoc, istituita dal Bureau dell’APCE in occasione del Pre-Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari a Budapest, in Ungheria, che si terrà dal 30 al 31 marzo p.v. La Commissione, guidata dal Presidente Pablo Hispán (Spagna), sarà composta da 7 membri, ciascuno facente parte di un differente Gruppo Politico rappresentato in seno all’Assemblea stessa, oltre a due co-relatori della Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni statutari da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Nell’occasione il Consigliere Giovagnoli, assieme al resto della Commissione, parteciperà agli incontri con i vertici di governo, i gruppi politici, i media, le ONG ed i vertici amministrativi coinvolti nel processo elettorale. La Missione proseguirà con il Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari Ungheresi del prossimo 12 aprile, al quale prenderanno parte, per San Marino, i membri della Delegazione APCE e della Delegazione OSCE PA.

C.s. - Ufficio Segreteria Istituzionale

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