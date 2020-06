San Marino alla ricerca dell'albergatore 5.0

Giovedì 10 giugno 5punto0, il primo progetto sammarinese di comunicazione digitale post Covid-19, torna online con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dell’Ospitalità: Albergatore 5.0 – Marketing, Sales e Revenue. Un approccio sistemico alla promozione digitale ed alle politiche di pricing dedicato a tutti i professionisti dell’ospitalità, una masterclass completamente digitale dove oltre a Rossella Fugaro di Trends, start up ad alto contenuto tecnologico dedita all’organizzazione eventi e certificata da San Marino Innovation, e Giordano Bruno Luisè di Katoa, società leader nel social media management, interverrà Fabio Badolato di GTRevenue, Revenue Manager che da 20 anni lavora a stretto contatto con le imprese che operano nel campo alberghiero. Il confronto si aprirà anche ai Club di Prodotto ed all’hotellerie della costa, grazie alla partecipazione di Bruno Bernabei, direttore di Costa Hotels, ed al comparto turistico sammarinese rappresentato da Luigi Sartini, presidente USOT, associazione che racchiude gli operatori turistici sammarinesi. L’obiettivo è quello di dare idee concrete per la creazione di un volano virtuoso fra azioni di marketing, piani e politiche di vendita e ottimizzazione dei ricavi, creando cerniere di dialogo costruttivo non solo fra i vari reparti dell’hotel ma anche a livello di sistema alberghiero. L’appuntamento è live sulle pagine Facebook Trends e Katoa Social Media Agency alle ore 18 per questo nuovo importante momento di formazione digitale: perché i numeri hanno bisogno di un ragionamento per diventare informazioni.

