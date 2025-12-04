San Marino alla riunione della Commissione Affari Sociali dell’APCE

San Marino alla riunione della Commissione Affari Sociali dell’APCE.

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà ai lavori della Commissione dell’APCE per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile, in programma a Parigi il 4 dicembre p.v.

Nel corso della riunione si discuterà in merito a tematiche quali le linee guida europee per contrastare il dumping sociale e lo sfruttamento del lavoro; la situazione dei soldati ucraini divenuti invalidi a causa del conflitto; garantire una sicurezza alimentare sostenibile in tempi di crisi, rafforzare la resilienza e l'accesso al cibo; la situazione dei bambini in Ucraina; l’emergenza della crisi umanitaria per le donne, i bambini e gli ostaggi a Gaza; un'Europa a misura di famiglia: raccomandazioni politiche per il rinnovamento demografico; i bambini senza identità in Europa e nel mondo: una sfida cruciale per i diritti fondamentali.

Verrà inoltre preso in esame il Progetto di Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina relativo alla protezione dei diritti umani e della dignità delle persone in relazione alle visite e al trattamento involontari nei servizi di salute mentale, sul quale le posizioni di molte delegazioni sono divergenti, per cui si prevede una discussione articolata e possibili emendamenti.

Si esamineranno altresì le relazioni dei rappresentanti della Commissione a seguito della loro partecipazione ad eventi esterni, tra i quali il Forum Mondiale per la Democrazia 2025, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30), la 46ª riunione plenaria del Comitato del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, la Cerimonia di presentazione ufficiale della Strategia del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

La Commissione procederà infine alla nomina dei membri che fungeranno da relatori sul clima e la parità di genere: rafforzare la tutela dei diritti delle donne di fronte ai cambiamenti climatici, nonchè sulla trasformazione digitale e il ruolo dell'OCSE nella valutazione dell'impatto dell'intelligenza artificiale (IA) sul futuro del lavoro.



Comunicato stampa

Delegazione Consiliare presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

