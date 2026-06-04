San Marino alla riunione della Commissione Affari Sociali dell’APCE

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà ai lavori della Commissione dell’APCE per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile in programma il 4 e 5 giugno p.v. ad Atene. Nel corso delle riunioni della Commissione si discuterà in merito a tematiche quali il diritto all'accesso all'acqua potabile; un'Europa a misura di famiglia: raccomandazioni politiche per il rinnovamento demografico; nonché sugli abusi ai minori. Si tratterà altresì della situazione dei soldati ucraini rimasti invalidi a seguito delle ostilità, così come della sicurezza alimentare sostenibile in tempi di crisi: rafforzare la resilienza e l'accesso al cibo, argomenti rispetto ai quali si prenderanno in esame un progetto di relazione e si procederà all’adozione di un progetto di risoluzione. La Commissione esaminerà e approverà inoltre una relazione informativa sull'esperienza del Marocco in merito alle sfide e risposte in materia alimentare, nonché procederà alla richiesta di candidature da parte dei membri per relazionare su “Democratizzare l'economia: una nuova frontiera per la governance democratica”, “Bambini senza identità in Europa e nel mondo: una sfida cruciale per i diritti fondamentali”, “Proteggere i laghi come patrimonio naturale e culturale e come risorsa strategica per le persone di fronte alla triplice crisi planetaria” e per la redazione dei pareri su “Prevenire e contrastare la violenza vicaria come forma di violenza di genere contro le donne" e su "L'accesso all'assistenza sanitaria per migranti e rifugiati". Si terranno infine i Network Parlamentari sulla situazione dei bambini in Ucraina e per un ambiente sano.

C.s. Delegazione Consiliare presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa







