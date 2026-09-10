San Marino alla riunione della Commissione Affari Sociali dell’APCE

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), parteciperà ai lavori della Commissione dell’APCE per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile in programma il 10 settembre a Parigi. Nel corso della riunione si discuterà in merito a tematiche quali il riconoscimento del diritto a un ambiente sano; la democratizzazione dell'economia; la tutela della parità di genere a fronte dei crescenti sconvolgimenti climatici. Si tratterà altresì dell’orientamento verso un'Europa a misura di famiglia: raccomandazioni politiche per il rinnovamento demografico, così come dell’obiettivo di giungere ad una politica europea coerente sui veterani, argomenti rispetto ai quali si prenderanno in esame i rispettivi progetti di relazione e si procederà all’adozione di progetti di risoluzione e di raccomandazione. La Commissione esaminerà inoltre un memorandum introduttivo riguardo al tema dell’azione di contrasto al surriscaldamento globale come responsabilità umana e democratica, nonché procederà alla presentazione della "Guida all'alfabetizzazione sanitaria: contribuire a costruire fiducia e un accesso equo all'assistenza sanitaria" e la presentazione di una “Guida per i Parlamentari sulla Carta sociale europea”. Nel corso dei lavori è prevista altresì la nomina dei relatori in riferimento alla necessità di porre fine alla detenzione illegale di minori palestinesi da parte di Israele e sulla prevenzione e lotta alla violenza vicaria come forma di violenza di genere contro le donne.

C.s. - Delegazione consiliare presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa







