San Marino alla riunione della Commissione di Monitoraggio dell’APCE con Gerardo Giovagnoli

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà - in qualità di Vice-Presidente - ai lavori della Commissione per il Rispetto degli Obblighi e degli Impegni assunti da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Monitoraggio), in programma a Parigi il 17 marzo p.v. All’ordine del giorno figura lo scambio di opinioni con Michael O'Flaherty, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, in merito al rispetto degli Obblighi Statutari da parte della Georgia, a cui seguirà l’esame di una nota informativa dei correlatori sulla loro visita conoscitiva a Tbilisi. I Commissari APCE avranno uno scambio di opinioni altresì riguardo al rispetto degli Obblighi e degli Impegni derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa da parte della Turchia, dei Paesi Bassi, dell'Azerbaigian e della Polonia, nonché ci sarà uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi, tra cui la ripetizione delle Elezioni Presidenziali nella Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina dello scorso 8 febbraio 2026 e sul relativo rispetto degli Obblighi e degli Impegni Statutari da parte della Bosnia-Erzegovina. La Commissione si occuperà altresì di prendere in esame il funzionamento delle Istituzioni democratiche nella Repubblica Slovacca e altre tematiche quali la relazione sull’86a Riunione del Consiglio per le Elezioni Democratiche del Consiglio d'Europa e lo scambio di opinioni sui recenti sviluppi post-monitoraggio in Montenegro. I membri procederanno altresì alla nomina dei correlatori che valuteranno il funzionamento delle Istituzioni democratiche in diversi dei Paesi presi in esame e saranno invitati a presentare le candidature per il Premio Václav Havel per i Diritti Umani 2026 e per il Premio Vigdís per l'emancipazione femminile 2026.

C.s. - UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE







