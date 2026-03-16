San Marino alla riunione della Commissione di Monitoraggio dell’APCE con Gerardo Giovagnoli

San Marino alla riunione della Commissione di Monitoraggio dell’APCE con Gerardo Giovagnoli.

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà - in qualità di Vice-Presidente - ai lavori della Commissione per il Rispetto degli Obblighi e degli Impegni assunti da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Commissione di Monitoraggio), in programma a Parigi il 17 marzo p.v. All’ordine del giorno figura lo scambio di opinioni con Michael O'Flaherty, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, in merito al rispetto degli Obblighi Statutari da parte della Georgia, a cui seguirà l’esame di una nota informativa dei correlatori sulla loro visita conoscitiva a Tbilisi. I Commissari APCE avranno uno scambio di opinioni altresì riguardo al rispetto degli Obblighi e degli Impegni derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa da parte della Turchia, dei Paesi Bassi, dell'Azerbaigian e della Polonia, nonché ci sarà uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi, tra cui la ripetizione delle Elezioni Presidenziali nella Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina dello scorso 8 febbraio 2026 e sul relativo rispetto degli Obblighi e degli Impegni Statutari da parte della Bosnia-Erzegovina. La Commissione si occuperà altresì di prendere in esame il funzionamento delle Istituzioni democratiche nella Repubblica Slovacca e altre tematiche quali la relazione sull’86a Riunione del Consiglio per le Elezioni Democratiche del Consiglio d'Europa e lo scambio di opinioni sui recenti sviluppi post-monitoraggio in Montenegro. I membri procederanno altresì alla nomina dei correlatori che valuteranno il funzionamento delle Istituzioni democratiche in diversi dei Paesi presi in esame e saranno invitati a presentare le candidature per il Premio Václav Havel per i Diritti Umani 2026 e per il Premio Vigdís per l'emancipazione femminile 2026.

C.s. - UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: