San Marino alla riunione della Commissione Permanente dell’APCE.

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà ai lavori della Commissione Permanente dell’APCE, in programma a Malta il 23 e 24 maggio p.v. In apertura dei lavori interverranno il Presidente dell'Assemblea Parlamentare, Theodoros Rousopoulos, seguito dal Presidente della Camera dei Rappresentanti del Parlamento di Malta, Angelo Farrugia e dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian Borg. Nel corso della riunione si discuterà in merito alle richieste di dibattito di attualità inerenti alla necessità di garantire la sopravvivenza di Radio Free Europe / Radio Liberty, nonché sul ruolo dei Parlamentari nella tutela dei Diritti Umani in un contesto di crescente spesa militare. Potrebbe inoltre figurare l’eventuale inserimento di un dibattito di attualità. I Commissari APCE valuteranno altresì i contenuti che saranno iscritti all’Ordine del Giorno della prossima Sessione dell'Assemblea Parlamentare, in programma il prossimo giugno. In tema di Affari Giuridici e Diritti Umani, sarà sottoposta all’attenzione dei Commissari un Progetto inerente il Terzo Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria in Materia Penale, in merito al quale si procederà, a seguito dal relativo dibattito, alla votazione di un progetto di Parere. All’ordine del giorno figura inoltre l’esame del Bilancio Previsionale delle Spese dell'Assemblea Parlamentare per il biennio 2026-2027, con rispettivo dibattito e votazione di un progetto di Risoluzione.

