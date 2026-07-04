San Marino alla Sessione Annuale OSCE PA a L'Aia

San Marino alla Sessione Annuale OSCE PA a L'Aia.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare dell’OSCE (OSCE PA), composta dai Consiglieri Oscar Mina (Capo Delegazione), Sara Conti e Michele Muratori, parteciperà alla 33^ Sessione Annuale dell’OSCE PA che si terrà dal 4 all’8 luglio p.v., a L’Aia. Il Capo Delegazione Oscar Mina (Special Rapporteur sulla Disinformazione e Propaganda dell’OSCE PA) parteciperà ad un Side event sulla disinformazione e l’intelligenza artificiale, in qualità di relatore. Lo stesso Capo Delegazione avrà un incontro bilaterale con il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa On.le Petra Bayr, ospite dell’OSCE PA, su tematiche di interesse comune quali disinformazione e propaganda. Nel corso dei lavori dell’Assemblea, le tre Commissioni Generali (Affari Politici e Sicurezza – Affari Economici, Tecnologia e Ambiente – Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie) svilupperanno l’argomento principale della Sessione, dal titolo “Diritto internazionale e principi condivisi: fondamenti per la sicurezza e la cooperazione nell'area OSCE”. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figureranno altresì i temi supplementari approvati tra quelli proposti dagli Stati membri. A conclusione della Sessione Annuale, l’Assemblea adotterà la Dichiarazione dell’Aia, contenente raccomandazioni per tutte le istituzioni e autorità che operano nei settori della politica, della sicurezza, dell'economia, dell'ambiente, e dei diritti umani.

Ufficio Segreteria Istituzionale

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