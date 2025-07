San Marino alla VI Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento: al centro cooperazione e multilateralismo

Si apriranno martedì 29 luglio a Ginevra, i lavori della VI Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento, il più grande raduno mondiale di rappresentanza Parlamentare di altissimo livello, organizzato dall'Unione Interparlamentare (UIP), in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). I Consiglieri Marinella Loredana Chiaruzzi (Capo Delegazione) e Andrea Menicucci, designati in rappresentanza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, parteciperanno alla Conferenza, un’occasione per gli oltre 110 Presidenti di Parlamento di tutto il mondo, di dare un seguito alle precedenti analoghe conferenze organizzate ogni cinque anni per approfondire il dibattito rispetto alle sfide del nuovo secolo. Il dibattito generale previsto all’ordine del giorno si svolgerà sul tema "Cooperazione parlamentare e multilateralismo per la pace, la giustizia e la prosperità per tutti"". Saranno altresì oggetto di dibattito argomenti inerenti alla partecipazione delle donne e dei giovani in Parlamento in un periodo di polarizzazione e avversità, nonché all’innovazione per un futuro pacifico e all’elaborazione di nuove soluzioni per un mondo turbolento, così come al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e le relative nuove opportunità per la cooperazione internazionale, oltre al ruolo dei Parlamenti nel plasmare il futuro digitale e alle modalità per proteggere e promuovere i diritti delle persone in situazioni vulnerabili, verso un'azione antidiscriminatoria globale. A conclusione dei lavori della VI Conferenza Mondiale ci sarà l’adozione di una Dichiarazione congiunta. La Conferenza sarà invece preceduta dal 15° Summit delle Donne Presidenti di Parlamento, il 28 luglio p.v., evento organizzato in collaborazione con il Parlamento Svizzero.

c.s. Gruppo Nazionale presso l'Unione Interparlamentare