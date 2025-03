"San Marino alle Commissioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa"

"San Marino alle Commissioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa".

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, Capo della Delegazione Consiliare di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, parteciperà ai lavori della Commissione dell’APCE per gli Affari Politici e la Democrazia e della Commissione dell’APCE per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile, in programma a Parigi il 5 e il 7 marzo p.v. Nel corso delle riunioni della Commissione dell’APCE per gli Affari Politici e la Democrazia si discuterà in merito a tematiche quali le interferenze straniere come minaccia alla Sicurezza democratica in Europa, il rafforzamento delle relazioni tra il Consiglio d'Europa e l'America Latina, la richiesta di status di ospite speciale da parte dell'Assemblea del Kosovo, le Forze Democratiche russe, la protezione della Democrazia dai rischi dell'Intelligenza Artificiale e le interconnessioni tra il Consiglio d'Europa e la comunità politica europea. Per questi temi all’ordine del giorno, verranno presi in esame i progetti di relazione e si procederà all’adozione delle rispettive bozze di risoluzione. I Commissari APCE valuteranno altresì la risposta del Comitato dei Ministri alla Raccomandazione dell'Assemblea sui processi di riparazione e riconciliazione per superare i conflitti del passato e costruire un futuro pacifico comune, verso un risarcimento giusto ed equo. Si svolgerà infine una rendicontazione sulla partecipazione, da parte dei rappresentanti del Comitato dei Ministri, a riunioni internazionali in materia di Economia, Intelligenza Artificiale e Sicurezza. La Commissione dell’APCE per gli Affari Sociali, la Sanità e lo Sviluppo Sostenibile esaminerà i progetti di relazione e di risoluzione in merito a questioni riguardanti la tutela dei bambini e la partecipazione dei bambini ai processi decisionali, disordini sociali e reazione della polizia negli Stati membri del Consiglio d'Europa, Analisi e linee guida per una transizione energetica sostenibile e socialmente equa, il diritto alla casa e ad un alloggio dignitoso. In seguito il Comitato dei Ministri risponderà alle raccomandazioni dell'Assemblea e i Commissari prenderanno in esame i riscontri pervenuti da quest’ultimo in merito ad argomenti quali la tutela dei minori dalla violenza online, la prevenzione dei comportamenti di dipendenza nei bambini, salute mentale e benessere dei bambini e dei giovani, gli abusi sui minori nelle istituzioni in Europa. Si esamineranno altresì le relazioni dei rappresentanti del Comitato dei Ministri a seguito della partecipazione ad eventi esterni inerenti all’economia, al diritto all'alimentazione e allo studio multidisciplinare sull'ambiente. Entrambe le Commissioni procederanno infine alla nomina dei membri che parteciperanno alla Conferenza Parlamentare per prevenire ed affrontare i casi di migranti scomparsi.

C.s. Delegazione Consiliare presso l’assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: