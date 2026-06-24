San Marino alle Nazioni Unite per la 36a Conferenza degli Stati Parte della Convenzione UNCLOS

San Marino alle Nazioni Unite per la 36a Conferenza degli Stati Parte della Convenzione UNCLOS.

Una delegazione della Repubblica di San Marino, guidata dall'Ambasciatore Damiano Beleffi e affiancata dal Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede, Avvocato Marco Machetta, in qualità di esperto dell'Autorità Marittima e del Registro Navale di San Marino per il Diritto del Mare, ha partecipato alla 36a Riunione degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), tenutasi presso la sede delle Nazioni Unite a New York. La Conferenza ha rappresentato un importante foro di confronto sui principali temi riguardanti la tutela dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione, l'utilizzo sostenibile delle risorse oceaniche, la governance delle attività estrattive nei fondali marini e il futuro sviluppo del diritto marittimo internazionale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle sfide affrontate dagli Stati privi di sbocco al mare (landlocked States), il cui sviluppo economico e la cui connettività globale dipendono in larga misura dall'efficienza dei sistemi di transito, dalle infrastrutture di trasporto e dalla cooperazione internazionale. I dibattiti hanno evidenziato l'importanza di garantire a tali Stati una piena rappresentanza nei processi decisionali internazionali riguardanti gli oceani e l'economia marittima globale. Pur non disponendo di un accesso diretto al mare, la partecipazione della Repubblica di San Marino dimostra come anche i piccoli Stati senza sbocco sul mare possano offrire un contributo significativo allo sviluppo della governance marittima internazionale. Attraverso l'adesione all'UNCLOS e il coinvolgimento attivo nei lavori relativi all'International Seabed Authority (ISA), alla tutela della biodiversità nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale (BBNJ) e alla gestione sostenibile delle risorse marine, San Marino riafferma il proprio impegno a favore del multilateralismo, dello Stato di diritto e della tutela dei beni comuni globali. Il mare non rappresenta soltanto una risorsa per gli Stati costieri, ma costituisce un patrimonio condiviso dell'umanità. La sua governance, la sua sostenibilità e la sua sicurezza sono questioni di interesse comune che richiedono la partecipazione e la cooperazione di tutti gli Stati, indipendentemente dalla loro posizione geografica. In questo contesto, San Marino conferma la propria volontà di contribuire in modo costruttivo al dialogo internazionale sulle questioni marittime, sullo sviluppo sostenibile e sul futuro della governance degli oceani. Il San Marino Ship Register desidera esprimere la propria sincera gratitudine all'Avvocato Marco Machetta per il costante impegno, l'elevata professionalità e la preziosa competenza dimostrati nel corso della Conferenza. Il suo qualificato contributo alla partecipazione della Repubblica di San Marino alle attività connesse all'UNCLOS rappresenta un esempio dei più alti standard di competenza e dedizione, contribuendo ulteriormente a rafforzare il prestigio internazionale di San Marino nel settore degli affari marittimi e della governance degli oceani. Il Registro Navale di San Marino San Marino Ship Register è il Registro Navale della Repubblica di San Marino, impegnata a garantire elevati standard regolamentari, servizi efficienti di flag administration e un quadro normativo moderno e pienamente conforme agli standard internazionali in materia di registrazione navale, certificazione marittima e sviluppo professionale. Con una visione strategica orientata a Quality shipping, innovazione regolamentare, cooperazione internazionale e crescita sostenibile, SMSR rafforza il posizionamento di San Marino nella comunità marittima globale.

C.s. San Marino Ship Register

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