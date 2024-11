San Marino alle riunioni del Bureau di Presidenza e della Commissione Permanente dell’APCE

Il Consigliere Gerardo Giovagnoli, quale Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e Capo Delegazione di San Marino, parteciperà ai lavori del Bureau di Presidenza e della Commissione Permanente dell’APCE in programma in Lussemburgo dal 28 al 29 novembre p.v. Il primo giorno, nel corso della riunione del Bureau, dopo le comunicazioni del Presidente dell’Assemblea Parlamentare Rousopoulos e del Segretario Generale del Consiglio d’Europa Berset, si affronterà il tema riguardante le credenziali dell’Azerbaijan, contestate ad inizio anno dall’APCE e verrà valutata la richiesta di dibattito sul tema di attualità dell’ “Intensificazione delle repressioni in Azerbaigian e la conseguente minaccia delle libertà democratiche e dei diritti parlamentari”. Sarà inoltre esaminata la bozza di agenda della Sessione Plenaria dell’APCE, in programma il prossimo gennaio 2025, nonché vi sarà l’approvazione dei rapporti sui monitoraggi delle elezioni georgiane e bulgare e la decisione in merito all’attivazione del monitoraggio di quelle del prossimo febbraio in Kosovo. Il giorno seguente, in apertura dei lavori della Commissione Permanente dell’APCE, si terrà l’intervento del Presidente della Camera dei Deputati del Lussemburgo, Claude Wiseler e successivamente sarà analizzato e votato il rapporto per una maggiore trasparenza e più coinvolgimento della società civile nelle attività dell’Assemblea Parlamentare. Infine, è posto all’ordine del giorno un dibattito che verterà sul tema del dialogo interculturale.

C.s Delegazione Consiliare Presso L’assemblea Parlamentare Del Consiglio D’ Europa

