San Marino alle riunioni del Bureau di Presidenza e della Commissione Permanente dell’APCE.

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione), Alice Mina, Giulia Muratori e Nicola Renzi, prenderà parte alla prima Sessione 2025 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 27 al 31 gennaio prossimi. In apertura dei lavori, l’Assemblea eleggerà il proprio Presidente per un mandato annuale, quindi si esprimerà sulle richieste di dibattito d’urgenza in merito alla necessità di elezioni libere ed eque in Bielorussia e sul progetto di convenzione per la tutela della professione di avvocato. Tra i temi all’ordine del giorno della corrente Sessione figurano la necessità di un rinnovato ordine internazionale, il Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari in Georgia dello scorso ottobre, l’urgente e assoluta necessità di porre fine alla crisi umanitaria per donne, bambini e ostaggi a Gaza, nonché la richiesta per una regolamentazione globale sui rischi per i Diritti Umani e lo Stato di Diritto posti dai mercenari e dalle compagnie militari e di sicurezza private. L’Assemblea è chiamata ad esprimersi inoltre riguardo a questioni quali la moderazione dei contenuti sui social media per salvaguardare la libertà di espressione, l’elezione dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per Andorra, Armenia e Slovenia, oltre alle donne nell’economia: occupazione, imprenditorialità e bilancio attento al genere. In questa Sessione si terrà altresì la Commemorazione dell'80° anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau e si dibatterà sulle molteplici prospettive derivanti dall’educazione alla memoria e alla storia per la cittadinanza democratica. In plenaria si esamineranno altresì questioni quali l’immigrazione come una delle risposte all’invecchiamento demografico dell’Europa, oltre alla ricerca delle soluzioni per la discriminazione anagrafica nei confronti degli anziani, nonché riguardo al “Long Covid” e al diritto alla salute. Interverranno in plenaria il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, il Primo Ministro del Lussemburgo Luc Frieden, oltre a Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I e nell’ambito della consueta comunicazione da parte del Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, interverrà il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero del Lussemburgo, Xavier Bettel.

