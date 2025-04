San Marino alza il sipario su Expo 2025 Osaka: inaugurato il Padiglione con il taglio del nastro davanti a una folla di visitatori

San Marino alza il sipario su Expo 2025 Osaka: inaugurato il Padiglione con il taglio del nastro davanti a una folla di visitatori.

La Repubblica di San Marino ha ufficialmente inaugurato oggi il proprio Padiglione all’Expo 2025 di Osaka. Il taglio del nastro, avvenuto con il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati in collegamento da San Marino, alla presenza dell’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di San Marino in Giappone Manlio Cadelo e del Commissario Generale Filippo Francini, ha segnato l’inizio di un viaggio che porterà il più antico Stato al mondo a dialogare con il futuro, nel cuore dell’evento internazionale più atteso dell'anno. Expo 2025 Osaka, che si svolgerà da oggi al 13 ottobre 2025, ha come tema “Designing Future Society for Our Lives”, e rappresenta un’opportunità unica per San Marino di raccontarsi al mondo, valorizzando il proprio patrimonio e la capacità di innovare nel rispetto della propria identità. Sono state moltissime le persone che hanno fatto visita al Padiglione in questa prima giornata di Expo; altrettante le autorità degli altri paesi del cluster dove si trova San Marino che hanno portato i propri saluti e l’augurio di un buon inizio. Il Padiglione di San Marino, con lo slogan “Expanding Horizons”, offre ai visitatori un’esperienza immersiva attraverso la storia, la cultura e le eccellenze naturalistiche del Paese; ogni spazio è stato pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso emozionante e autentico. Un elemento distintivo del Padiglione è l'esposizione della riproduzione del manoscritto "Vita Sancti Marini", il più antico testo conosciuto sulla vita del Santo fondatore della Repubblica. La riproduzione, donata dalla Casa Editrice Imago al Commissariato Expo, simboleggia l'impegno di San Marino nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. E’ notizia di alcune ore fa che la 221^ Sessione del Consiglio Esecutivo dell’UNESCO lo ha iscritto al programma Registro della Memoria del Mondo al quale era stato candidato su proposta di San Marino, Italia e Croazia. Questo aggiungerà ancor più valore e prestigio alla presenza del volume nel Padiglione del Titano all’Esposizione Universale. ‘Dopo mesi di preparazione si apre ufficialmente Expo Osaka 2025. Per il nostro paese è una vetrina fondamentale, un’ottima occasione per presentarsi alla comunità internazionale. Quello di Osaka, in particolare, è un evento al quale l’intero governo ha tenuto fortemente sin da subito, nell’ottica di proseguire quanto realizzato nella precedente edizione di Dubai’, ha dichiarato il Segretario di Stato Pedini Amati. ‘Non vedo l’ora di raggiungere il Commissario Generale Filippo Francini, che guida lo staff di manager e volontari, che da oggi iniziano la loro missione di nostri primi ambasciatori in Giappone. A tutti loro mando un sentito in bocca al lupo per l’inizio di questa esperienza, certo della loro passione e serietà nel rappresentare il nostro Paese in questa importantissima manifestazione internazionale.’ ‘Siamo orgogliosi di essere qui, a Osaka, per mostrare al mondo il cuore pulsante della nostra Repubblica: un piccolo Stato con una grande storia e una visione proiettata al futuro,’ ha dichiarato il Commissario Francini durante il discorso inaugurale. ‘La presenza della Repubblica è solida e rilevante. Il nostro padiglione, ideato dagli studenti della Università di San Marino Facoltà di Design, si contraddistingue per l’eleganza architettonica e la capacità di raccontare la nostra identità millenaria e al contempo riflettere sui temi che Expo Osaka 2025 richiama all’attenzione del suo pubblico. Il nostro slogan è infatti “Expanding Horizons” - espandere gli orizzonti, a simboleggiare la volontà di entrare in contatto con realtà lontane da noi per distanza geografica e culturale, in primis il Giappone, paese ospitante l’attuale edizione.’ La partecipazione della Repubblica di San Marino è resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni pubbliche e partner privati - alcuni presenti oggi all’inaugurazione - a testimonianza di un impegno condiviso.

C.s. San Marino General Commissioner's Office - Expo Osaka 2025

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: