San Marino - America, il Segretario Beccari riceve la nuova delegazione della Fratellanza.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Luca Beccari, ha ricevuto oggi una delegazione del nuovo Consiglio Direttivo della Fratellanza SAN MARINO-AMERICA, composta dal Presidente Roberto Moretti, dal Vice Presidente Henry Bucci, dal Segretario Sofia Stefanelli, dal Tesoriere Ronnie Cardinali e dal Consigliere Letizia Gasperoni. La delegazione ha aggiornato il Segretario di Stato sull'attività svolta dalla Fratellanza, con particolare riferimento ai programmi futuri in favore della numerosa comunità di associati, che conta oltre seicento iscritti e oltre quattromila cittadini SAMMARINESI- AMERICANI. Il Segretario di Stato Beccari ha espresso la sua soddisfazione per il lavoro svolto dalla Fratellanza e ha sottolineato l'importanza dei buoni rapporti che la stessa intrattiene con i cittadini e le istituzioni sammarinesi e americane. Ha inoltre rinnovato la disponibilità della Segreteria di Stato ad accogliere le istanze della Fratellanza e a collaborare per rafforzare i legami tra le due comunità. La delegazione ha espresso un ringraziamento al Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze per i servizi consolari resi alla comunità sammarinese-americana. La Fratellanza SAN MARINO-AMERICA ringrazia la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e il Consolato Generale degli Stati Uniti di Firenze per il supporto e la collaborazione.

c.s. Fratellanza SAN MARINO-AMERICA

