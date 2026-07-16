San Marino-Andorra, Falcone (FI-PPE): "Passo avanti storico per rafforzare l'integrazione europea"

«La Delegazione di Forza Italia al Parlamento Ue accoglie con grande soddisfazione il via libera del Consiglio alla firma dell'Accordo di associazione con Andorra e San Marino. Abbiamo a lungo lavorato a questo passaggio storico che cementerà il legame con questi due Stati, estendendo il libero mercato europeo nel segno di regole comuni, trasparenza e nuove opportunità di crescita per tutti». Lo dichiara l'eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione FI nel Gruppo PPE e componente della commissione ECON del Parlamento europeo. «In Commissione ECON a Bruxelles abbiamo seguito passo dopo passo l'iter dell'Accordo, soprattutto per gli aspetti riguardanti l'integrazione dei servizi finanziari nel mercato unico europeo. Abbiamo lavorato - sottolinea l'eurodeputato azzurro - per introdurre rigorosi standard di vigilanza e rafforzare il ruolo delle autorità europee, a garanzia della stabilità del sistema finanziario e a tutela di cittadini e operatori economici». «Come Forza Italia e Gruppo PPE continueremo a sostenere un'integrazione europea fondata sulla responsabilità e crescita condivisa», conclude Falcone.

c.s. Marco Falcone - Eurodeputato e vice capo delegazione Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo







