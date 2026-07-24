San Marino Antiqua entra nel vivo Sabato il Centro Storico si anima con spettacoli, tornei e rievocazioni

San Marino Antiqua entra nel vivo Sabato il Centro Storico si anima con spettacoli, tornei e rievocazioni.

Entra nel vivo San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano, che sabato 25 luglio propone un'intera giornata dedicata al Medioevo con un ricco programma di spettacoli, esibizioni e attività diffuse nel Centro Storico della Repubblica. Dalle ore 16.00 prenderà il via la Lettura del Bando, seguita dal corteo della Federazione Balestrieri Sammarinesi, mentre piazze, vicoli e giardini si trasformeranno in un grande teatro medievale. Il Bando sarà letto in varie location del Centro Storico partendo da Piazza Titano. Alle ore 16.45 in Piazza della Libertà avrà luogo l’inaugurazione ufficiale dell’evento alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e, a seguire, la Lettura del Bando. In Piazza della Libertà, agli Orti Borghesi e al Nido del Falco, La Corte di Olnano e La Compagnia dell'Istrice ricreeranno scene di vita quotidiana medievale con danze, musica, dimostrazioni di scherma storica e accampamenti, affiancati da sbandieratori e tamburini provenienti da numerose città italiane. A Piazzale Domus Plebis saranno protagonisti La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino con tornei, dimostrazioni di tiro con l'arco e prove aperte al pubblico. Piazza Garibaldi e Piazza Titano ospiteranno La Compagnia della Forca, artisti, giullari, musicisti e spettacoli ispirati al teatro popolare medievale, mentre al Giardino dei Liburni sarà possibile scoprire gli antichi mestieri e cimentarsi nei giochi storici grazie ai Barattieri e all'Associazione Sammarinese Giochi Storici. Via Eugippo e il Cantone Panoramico accoglieranno invece il mercato medievale con artigiani, mercanti e la possibilità di noleggiare costumi storici per vivere da protagonisti l'esperienza di San Marino Antiqua. La Cava dei Balestrieri ospiterà per tutta la giornata esperienze di tiro con la balestra, esibizioni di sbandieratori e tamburini, spettacoli musicali e il grande appuntamento serale alle 22.30 con il Grande Spettacolo dell'Alleanza, seguito dal suggestivo spettacolo di fuoco del Teatro Anima Mundi.

Le taverne medievali apriranno le loro porte con piatti ispirati alla cucina dell’epoca mentre visite guidate a tema condurranno cittadini e turisti alla scoperta delle leggende e della storia del Monte Titano. Con decine di compagnie storiche e oltre 800 figuranti tra artisti e rievocatori, San Marino Antiqua conferma il proprio obiettivo: trasformare il Centro Storico della Repubblica in un grande racconto dal vivo capace di coinvolgere visitatori di ogni età. Le attività di San Marino Antiqua sono curate dai gruppi storici sammarinesi: La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, Federazione Balestrieri Sammarinesi, La Corte di Olnano e La Compagnia dell'Istrice, La Compagnia della Forca, Associazione Giochi Storici Sammarinesi, 301 FILMONT. La realizzazione della grafica è stata realizzata da Titan Sound & Light.

C.s. - Ufficio del Turismo

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