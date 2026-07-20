"San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano", dal 24 al 26 luglio 2026 il Centro Storico di San Marino si trasformerà in un grande palcoscenico fuori dal tempo

"San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano", dal 24 al 26 luglio 2026 il Centro Storico di San Marino si trasformerà in un grande palcoscenico fuori dal tempo.

È stata presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo "San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano", l’evento di rievocazione storica promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall'Ufficio del Turismo, ideato con la finalità di valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale della Repubblica di San Marino. Dal 24 al 26 luglio, il Centro Storico si trasformerà in un suggestivo scenario medievale, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva all’insegna di storia, spettacolo e tradizione. Attraverso ricostruzioni storiche, scene di vita quotidiana, tornei, combattimenti, spettacoli, dimostrazioni di antichi mestieri ed esperienze di tiro con la balestra, il pubblico potrà vivere un autentico viaggio nel tempo, alla scoperta delle radici autentiche della più antica Repubblica del mondo. Tra i valori aggiunti dell’evento il forte spirito di collaborazione che lo connota, grazie al lavoro condiviso dei principali gruppi storici del territorio, che insieme a numerose realtà provenienti dall'Italia e dall'estero daranno vita a un ricco programma di iniziative, favorendo una partecipazione attiva del pubblico e un'esperienza coinvolgente e e dinamica per tutte le età. Le attività saranno infatti curate dai gruppi storici sammarinesi: Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, Federazione Balestrieri Sammarinesi, Corte di Olnano e Compagnia dell'Istrice, Compagnia della Forca, Associazione Giochi Storici Sammarinesi, 301 FILMONT. L’opening show avrà luogo venerdì 24 luglio presso la Cava dei Balestrieri e sarà affidato a uno spettacolo inedito realizzato da 301 FILMONT dal titolo “Il torneo di fuoco”, preceduto alle ore 17.00 dalla Lettura del Bando a cura della Federazione Sammarinese Balestrieri. La serata con inizio alle ore 21.30 vedrà protagonisti stuntmen professionisti provenienti dal mondo del cinema d'azione, impegnati in spettacolari duelli, coreografie con il fuoco ed effetti scenografici all'interno di una cornice narrativa ricca di emozioni e colpi di scena.

Le giornate di sabato 25 e domenica 26 luglio entreranno nel vivo con la partecipazione di oltre 800 figuranti appartenenti a gruppi storici sammarinesi e internazionali. Il Centro Storico sarà animato da rievocazioni, tornei medievali, giochi storici, combattimenti, esibizioni di arcieri e dimostrazioni di antichi mestieri, distribuiti nelle principali piazze e nei luoghi più iconici tra cui Cava dei Balestrieri, Via Eugippo, Piazza della Libertà, Piazzale Domus Plebis, Orti Borghesi, Nido del Falco, Piazza Titano e Piazza Garibaldi, ogni angolo si trasformerà in uno scorcio autentico di vita d’altri tempi. In Piazza della Libertà la Corte di Olnano e La Compagnia dell’Istrice metteranno in scena scorci di vita dell’Età di Mezzo con scene di vita quotidiana medioevale. La Cerna dei Lunghi Archi di San Marino presenterà in Piazzale Domus Plebis spettacoli, tornei, danze storiche e dimostrazioni di tiro con l’arco. Presso il Giardini dei Liburni i Barattieri Associazione Sammarinese Giochi Storici proporranno un autentico viaggio nel tempo, tra antichi giochi da tavolo, mestieri medioevali e suggestive ambientazioni storiche. Domenica 26 luglio si svolgeranno ben due tornei simbolo della tradizione storica della Repubblica di San Marino. Alle 8.30 prenderà il via il Torneo della Libertà, Campionato Assoluto di Arco Storico che avrà il suo culmine alle 16.30 in Cava dei Balestrieri con la Finale del Collare. Sempre in Cava alle 21.30 appuntamento con il Palio del 70° Anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi, gara di tiro con la balestra antica all’italiana ed esibizioni; presenta Messer Ettore Pazzini.

In via Eugippo e Cantone Panoramico sarà allestito un mercato medioevale, mercanti e artigiani esporranno oggetti ispirati alle antiche tradizioni, inoltre sarà è possibile il noleggio di costumi dell’epoca. Numerosi ristoranti proporranno pietanze del Medioevo, sarà possibile fare visite guidate a tema. Un sentito ringraziamento va a “Titan Sound &Light per la grafica relativa alla promozione dell’evento. Il servizio di funivia sarà attivo fino alle ore 1.00. Il programma completo è disponibile su visitsanmarino.com "San Marino Antiqua" raccoglie l'eredità delle storiche Giornate Medioevali, reinterpretandone il concept attraverso una formula rinnovata e una nuova identità visiva, più contemporanea e orientata ai linguaggi della comunicazione digitale. Un'evoluzione pensata per valorizzare la tradizione storica sammarinese e, al contempo intercettare un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni.

Dichiarazioni istituzionali Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: "San Marino Antiqua” coniuga la valorizzazione della nostra identità storica a una proposta di grande appeal per visitatori e famiglie. Con questa manifestazione vogliamo consolidare il posizionamento di San Marino come destinazione capace di offrire esperienze autentiche e di qualità, intrise di valore, valorizzando il nostro Centro Storico, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, e il prezioso lavoro delle associazioni che custodiscono e tramandano le nostre tradizioni. Il forte coinvolgimento dei gruppi storici sammarinesi, insieme alla partecipazione di realtà provenienti dall'Italia e dall'estero, testimonia la capacità del nostro Paese di fare rete e di costruire eventi che generano un forte valore. San Marino Antiqua raccoglie l'eredità delle Giornate Medioevali e la rilancia con uno sguardo orientato al futuro, proponendo un format innovativo, spettacolare pensato per coinvolgere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo."



Annachiara Sica- Dirigente Ufficio del Turismo: "Con San Marino Antiqua vogliamo offrire un'esperienza capace di raccontare in modo nuovo e coinvolgente le nostre radici storiche, valorizzando al tempo stesso il grande patrimonio umano e associativo del territorio. Questo evento rappresenta un passo importante nella costruzione di un'offerta turistica sempre più attrattiva e contemporanea, capace di dialogare anche con le nuove generazioni attraverso linguaggi innovativi e una forte componente spettacolare. L’evento è il prodotto di un lavoro sinergico e condiviso tra Segreteria di Stato per il Turismo, Ufficio del Turismo ei gruppi storici di San Marino, questo ha consentito un risparmio economico importante, senza intaccare la qualità del prodotto finale”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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