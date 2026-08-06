“San Marino Antiqua – Leggende e storie del Titano”: i numeri mostrano grande successo di pubblico e di partecipazione

Sono stati presentati oggi, 6 agosto 2026, presso la Segreteria di Stato per il Turismo, i dati ufficiali della manifestazione “San Marino Antiqua”, svoltasi dal 24 al 26 luglio nel Centro Storico di Città, trasformato per tre giorni in un suggestivo scenario medioevale diffuso. I numeri confermano il successo dell’iniziativa: circa 30.000 visitatori in tre giorni, con 14.926 passaggi in funivia, 3514 presenze alberghiere, a testimonianza della forte capacità attrattiva dell’evento e della sua rilevanza per il comparto turistico della Repubblica di San Marino. Un risultato reso possibile grazie al coordinamento della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo, e al contributo determinante dei gruppi storici sammarinesi: la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, la Federazione Balestrieri Sammarinesi, la Corte di Olnano e Compagnia dell’Istrice, la Compagnia della Forca, l’Associazione Giochi Storici Sammarinesi, la Filmont 301. Oltre 800 figuranti hanno animato il centro storico con rievocazioni, tornei e scene di vita medievale. Ogni gruppo ha curato specifiche location, arricchite anche dalla partecipazione di gruppi esteri ospiti, la manifestazione ha coinvolto numerose aree, dalla Cava dei Balestrieri a Piazza della Libertà, fino a Piazza Titano e Piazza Garibaldi, l’area Domus Plebis gli Orti Borghesi, trasformando il Centro Storico di Città in un palcoscenico itinerante.

Tra i momenti più significativi: lo spettacolo inaugurale del 24 luglio alla Cava dei Balestrieri, realizzato da Filmont 301, le celebrazioni per il 70° anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi; il prestigioso Torneo delle Libertà, con arcieri provenienti da tutta Italia. San Marino Antiqua nasce dall’esperienza maturata con Giornate Medioevali, reinterpretandone il concept in chiave rinnovata e dinamica. Il progetto ha introdotto una veste grafica nuova, fresca e contemporanea, capace di dialogare con i linguaggi della comunicazione attuale e di valorizzare l’evento anche in chiave digitale, adattandosi ai diversi canali, dalla stampa tradizionale ai social media.

Dichiarazioni istituzionali Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “Un risultato straordinario, con una riduzione dei costi molto importante, un risparmio del 30%, rispetto a precedenti edizioni. ‘San Marino Antiqua’ ha saputo coniugare identità, spettacolo e partecipazione, rafforzando la proposta turistica del nostro Paese. Valorizzare il patrimonio medievale significa custodire la nostra memoria rendendola viva e accessibile, trasformandola in un’esperienza attrattiva per visitatori di tutte le età. Questo evento rappresenta ancora una volta un investimento concreto nella qualità dell’offerta turistica e nella capacità della Repubblica di San Marino di posizionarsi come destinazione culturale dinamica e competitiva.”

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







