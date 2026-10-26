San Marino, arriva “IQ Games”: il nuovo punto di ritrovo e gioco da tavolo per i giovani

Nasce sul Titano un nuovo e stimolante progetto dedicato ai più giovani, ideato per proporre una valida alternativa alle classiche serate al pub o al tempo trascorso davanti agli schermi. Si chiama IQ Games – Giochi da Tavolo ed è uno spazio d’incontro ludo-educativo rivolto in particolare ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. L'iniziativa nasce da un'idea di Gianna Treshchina, titolare di Gurami - spazio musicale, ed è organizzata proprio da Gurami per creare un momento di forte aggregazione giovanile a San Marino. Le serate saranno condotte da Mauro e Filippo, che accompagneranno i ragazzi alla scoperta dei moderni giochi da tavolo. Dimenticate il vecchio Monopoli o Risiko: a IQ Games ci si metterà alla prova con i grandi classici della boardgame renaissance moderna, come I Coloni di Catan, Niagara, Agricola, Santorini e molti altri titoli di strategia e cooperazione. I giochi di società moderni non sono infatti solo un semplice passatempo, ma vere e proprie palestre per la mente capaci di allenare la logica e la concentrazione, insegnare a pianificare la strategia e stimolare il lavoro di squadra e la risoluzione di problemi. Si parte ad Halloween con Zombicide Il primo appuntamento si terrà sabato 31 ottobre, in coincidenza con la notte di Halloween! Per l'occasione, la serata inaugurale sarà caratterizzata da una speciale partita a tema con il celebre gioco cooperativo Zombicide, in cui i partecipanti dovranno unire le forze per sopravvivere alla minaccia zombie. Gli incontri proseguiranno poi ogni sabato sera, sempre con orario dalle 19:45 alle 22:45.

Dove e come partecipare

Gli appuntamenti si terranno presso il Centro Tavolucci di San Marino (in Via XXVIII Luglio 212, Scala B, Piano -2). ⚠️ IMPORTANTE – Posti limitati e prenotazione obbligatoria: Per garantire la migliore esperienza possibile e organizzare al meglio i tavoli da gioco, la partecipazione è solo su prenotazione. Per il primo evento di sabato 31 ottobre, è necessario prenotare il proprio posto entro venerdì 30 ottobre.

Info utili e Contatti Progetto: IQ Games – Giochi da Tavolo (14-18 anni) Organizzato da: Gurami - spazio musicale (da un'idea di Gianna Treshchina) Conduzione serate: Mauro e Filippo Quando: Dal 31 ottobre, ogni sabato dalle 19:45 alle 22:45 Dove: Centro Tavolucci, Via XXVIII Luglio 212, Scala B, Piano -2 – San Marino Info e Prenotazioni (Telefono/WhatsApp): 338 749 4578 Instagram: @Gianna_flauto

Comunicato stampa







