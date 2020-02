San Marino attua il sistema rafforzato di divulgazione dei dati (e-GDDS) del FMI

Una missione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) si è recata in visita a San Marino dal 22 al 30 ottobre 2019, per assistere le Autorità nell'attuazione del sistema rafforzato di divulgazione dei dati (e-GDDS). Questo sistema ha lo scopo di migliorare la pubblicazione dei dati macroeconomici ufficiali del paese, in particolare attraverso la Pagina NSDP (National Summary Data Page). La Pagina NSDP, come da impegni assunti, è stata pubblicata il 31 gennaio u.s. sul sito Internet dell’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica utilizzando il sistema SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange). La Pagina NSDP contiene i link alle statistiche pubblicate dai produttori ufficiali dei dati, vale a dire l'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, la Banca Centrale di San Marino e la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio. La Pagina vuole essere un sito unico per l’accesso e la pubblicazione dei principali dati macroeconomici prodotti da San Marino. La pubblicazione di tali dati attraverso la Pagina NSDP permetterà ai responsabili politici e ai soggetti interessati a livello nazionale e internazionale, compresi investitori e agenzie di rating, di avere un facile accesso alle informazioni che il Consiglio Esecutivo del FMI ha identificato come fondamentali per monitorare gli sviluppi economici e finanziari del paese. Rendere queste informazioni facilmente accessibili, sia in un formato leggibile all’uomo che in un formato leggibile a un computer, in un unico sito e secondo un calendario per la diffusione dei dati prefissato anticipatamente (Advance Release Calendar), consentirà a tutti gli utenti di avere un accesso simultaneo a dati tempestivi e garantirà una maggiore trasparenza dei dati. La Pagina NSDP consente agli utenti di accedere a dati macroeconomici completi su San Marino. Un link alla Pagina NSDP si può trovare sul sito web del Dissemination Standard Bulletin Board (DSBB) del FMI, accessibile al seguente indirizzo: https://dsbb.imf.org. Contesto Il sistema e-GDDS è stato istituito dal Consiglio Esecutivo dell'FMI nel maggio 2015 in sostituzione del sistema GDDS, creato nel 1997, per sostenere una maggiore trasparenza dei dati, incoraggiare lo sviluppo statistico e contribuire a creare sinergie tra diffusione e sorveglianza dei dati.

c.s. Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio



