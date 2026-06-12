TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

San Marino avrà finalmente una legge sul fine vita. Anche grazie all’impegno di RETE

12 giu 2026
San Marino avrà finalmente una legge sul fine vita. Anche grazie all’impegno di RETE

In Commissione Consiliare IV è stata scritta una pagina importante della storia della Repubblica di San Marino. Dopo anni di lavoro, confronto e impegno politico, il percorso verso una legge sul fine vita ha raggiunto un passaggio decisivo con l’approvazione di un testo che dovrà ora approdare al Consiglio Grande e Generale per il voto definitivo, che auspichiamo possa avvenire in tempi brevi. RETE è stata la prima forza politica a depositare un Progetto di Legge su un tema particolarmente sentito dalla cittadinanza. Da anni abbiamo istituito un gruppo di lavoro che ha dedicato passione, competenza ed energie a una questione che troppo a lungo la politica ha ignorato o evitato di affrontare con il necessario coraggio. Nel corso del dibattito in Commissione abbiamo ricevuto il riconoscimento di questo impegno da parte di tutte le forze politiche. Molti contenuti per noi fondamentali, a partire dalla pianificazione condivisa delle cure, sono stati recepiti negli emendamenti della maggioranza al Progetto di Legge di iniziativa popolare promosso dall’associazione “Emma Rossi”, che è stato portato prioritariamente all’attenzione dell’Aula. Siamo consapevoli che il testo approvato non rappresenti la migliore soluzione possibile. Un confronto più approfondito e costruttivo tra le forze politiche avrebbe probabilmente consentito di raggiungere un risultato ancora più avanzato. Tuttavia, il provvedimento costituisce un passo avanti significativo sul terreno dei diritti civili, della dignità della persona, della libertà di scelta e del rispetto della volontà individuale. Per questo ci adopereremo affinché il Progetto di Legge arrivi quanto prima all’esame del Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione definitiva. Allo stesso tempo vigileremo affinché il modulo relativo alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, la cui definizione è stata demandata al Congresso di Stato, venga predisposto entro il termine previsto di 60 giorni e rispecchi pienamente contenuti, finalità e spirito della norma approvata. Ancora una volta RETE ha contribuito ad aprire un confronto serio e concreto su un tema etico di grande rilevanza, aiutando a superare quelle resistenze e quelle ipocrisie che troppo spesso hanno impedito al nostro Paese di affrontare questioni fondamentali per la vita e la dignità delle persone. Di questo risultato siamo orgogliosi. Perché rappresenta una conquista per i diritti, per la libertà e per una San Marino più civile e più vicina ai bisogni dei suoi cittadini.

C.s. - RETE




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa