San Marino avrà intitolata una piazza al dott. Ludwig Guttmann

22 set 2025
San Marino avrà intitolata una piazza al dott. Ludwig Guttmann

Un piccolo spazio che diventa un grande simbolo. Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, con voto unanime, ha scelto di intitolare una piazza del polo sportivo adiacente a Via Barone Pierre de Coubertin di Serravalle al dottor “Ludwig Guttmann” , il medico che, con la sua visione, ha dato vita allo sport paralimpico e a una nuova idea di dignità per le persone con disabilità. Ringraziamo profondamente le Istituzioni sammarinesi per aver accolto questa proposta. In questo gesto c’è il riconoscimento che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto vita, speranza, socialità. Quella piccola piazza diventa così, “ simbolicamente” lo “spazio vitale delle persone con disabilità”, uno spazio vitale aperto a tutti, nella società di oggi, come in quelle di ogni tempo: un luogo che racconta coraggio, inclusione e futuro a testimonianza dell’impegno della Repubblica di San Marino verso una società più inclusiva e solidale.

C.s. - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

