San Marino avrà intitolata una piazza al dott. Ludwig Guttmann

Un piccolo spazio che diventa un grande simbolo. Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, con voto unanime, ha scelto di intitolare una piazza del polo sportivo adiacente a Via Barone Pierre de Coubertin di Serravalle al dottor “Ludwig Guttmann” , il medico che, con la sua visione, ha dato vita allo sport paralimpico e a una nuova idea di dignità per le persone con disabilità. Ringraziamo profondamente le Istituzioni sammarinesi per aver accolto questa proposta. In questo gesto c’è il riconoscimento che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto vita, speranza, socialità. Quella piccola piazza diventa così, “ simbolicamente” lo “spazio vitale delle persone con disabilità”, uno spazio vitale aperto a tutti, nella società di oggi, come in quelle di ogni tempo: un luogo che racconta coraggio, inclusione e futuro a testimonianza dell’impegno della Repubblica di San Marino verso una società più inclusiva e solidale.

C.s. - Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

