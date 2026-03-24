San Marino avvia il tavolo tecnico per lo sviluppo dell’Aviosuperficie di Torraccia

San Marino avvia il tavolo tecnico per lo sviluppo dell’Aviosuperficie di Torraccia.

Al fine di adempiere agli impegni presi con le Commissioni Consigliari Permanenti Esteri e Finanze in tema di sviluppo dell’Aviosuperficie di Torraccia, la Segreteria di Stato per il Turismo ha istituito un tavolo tecnico che sarà composto da alcuni dei massimi esperti italiani del settore che si sono particolarmente distinti per al valorizzazione e promozione del volo e dell'avioturismo quale volano economico per i territori. Questa mattina, alla presenza del Segretario di Stato Pedini Amati, si è insediato il tavolo di lavoro del quale fanno parte Rinaldo Gaspari Presidente di AOPA Italia, Silvano Teodorani Presidente di Piloti di Classe, Federico Medici di Avioportolano e Luca Briziarelli Presidente dell'Associazione "Città dell’Aria". Il tavolo lavorerà alla stesura di un documento che contenga uno studio puntale che illustri i benefici che la messa in sicurezza e lo sviluppo dell’Aviosuperficie di Torraccia possono portare alla Repubblica di San Marino. I lavori del tavolo tecnico saranno presentati ufficialmente alla cittadinanza nel corso di un incontro pubblico.



c.s. Segreteria di Stato per il Turismo



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