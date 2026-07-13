San Marino avvia la collaborazione con Lonely Planet: è online la guida dedicata alla destinazione e protagonista a UlisseFest di Genova

La Repubblica di San Marino sigla un’importante collaborazione con Lonely Planet Italia, uno dei più autorevoli editori internazionali specializzati nel turismo, attraverso due importanti iniziative dedicate alla promozione del territorio: la pubblicazione della nuova guida digitale in formato PDF e la partecipazione alla IX edizione di UlisseFest – La Festa del Viaggio, che si è svolta a Genova dal 10 al 12 luglio 2026. La guida, realizzata da Lonely Planet in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, rappresenta uno strumento moderno e facilmente fruibile per accompagnare i viaggiatori alla scoperta della più antica Repubblica del mondo. Disponibile gratuitamente in formato digitale, offre un racconto autentico della destinazione, proponendo itinerari, esperienze, curiosità e suggerimenti per vivere San Marino attraverso il suo straordinario patrimonio storico, culturale, naturalistico e paesaggistico. La pubblicazione si inserisce nella strategia di promozione della destinazione, con l’obiettivo di intercettare un pubblico sempre più orientato verso esperienze di viaggio di qualità, sostenibili e ricche di contenuti. La collaborazione con Lonely Planet prosegue inoltre con la partecipazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Filippo Francini a UlisseFest, il festival organizzato dalla stessa casa editrice e considerato uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati al mondo del viaggio. Nel corso della manifestazione, San Marino ha preso parte insieme ad altre destinazioni internazionali quali Spagna, Cina, Slovenia e Boston al panel “Il Salotto del Mondo”, dedicato al dialogo tra destinazioni, cultura e nuove forme di turismo. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per raccontare la Repubblica a un pubblico qualificato composto da viaggiatori, scrittori, blogger, fotografi, giornalisti e artisti, valorizzando il patrimonio UNESCO, gli eventi, le eccellenze culturali ed enogastronomiche e le numerose esperienze che il territorio è in grado di offrire durante tutto l’anno.

“Questa collaborazione rappresenta un importante tassello del percorso di posizionamento internazionale che stiamo portando avanti per la destinazione San Marino”, dichiara Filippo Francini, Direttore del Dipartimento Turismo della Repubblica di San Marino. “Affiancare il nostro Paese a un marchio riconosciuto e autorevole come Lonely Planet significa parlare a una comunità globale di viaggiatori consapevoli e curiosi. La guida digitale e la presenza a UlisseFest sono strumenti complementari che rafforzano la visibilità della Repubblica e contribuiscono a promuovere un turismo di qualità, capace di valorizzare il nostro patrimonio e generare nuove opportunità per il territorio.” “La guida nasce con l’obiettivo di ispirare il viaggiatore e accompagnarlo nella scoperta di una destinazione che, pur nelle sue dimensioni, offre un patrimonio straordinariamente ricco”, sottolinea Annachiara Sica, Dirigente dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. “Abbiamo lavorato insieme a Lonely Planet per raccontare San Marino attraverso esperienze, itinerari e suggerimenti in grado di trasmettere l’autenticità del nostro territorio. Questo percorso proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori iniziative di promozione e valorizzazione della destinazione, sviluppate insieme a un partner editoriale di assoluto prestigio. L’obiettivo è continuare a raccontare San Marino attraverso contenuti di qualità e canali capaci di raggiungere un pubblico sempre più ampio di viaggiatori, rafforzando il posizionamento della Repubblica come meta autentica, ricca di storia, cultura ed esperienze da vivere durante tutto l’anno.» La guida è disponibile gratuitamente online: www.lonelyplanetitalia.it/speciale/san-marino

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







