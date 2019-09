Dopo 5 cinque giorni molto intensi si è concluso il San Marino Beer Fest. È stata una seconda edizione che ci ha dato grande soddisfazione, in cinque giorni hanno partecipato circa 8000 persone e sono stati spinati circa 5000 litri di birra, siamo andati oltre ad ogni più rosea aspettativa. Ci dispiace molto se qualcuno non è riuscito a partecipare all'evento, il tendone era molto grande ma l'afflusso è stato superiore alla sua capienza, per questo abbiamo dovuto limitare gli ingressi. Abbiamo commesso parecchi errori che cercheremo di non rifare nel caso di future edizioni. Siamo molto contenti che sabato sera tutti i parcheggi e molti ristoranti erano pieni, speriamo di essere presi da esempio per futuri eventi nel nostro bellissimo centro storico. Ringraziamo la Giunta di Castello di Città per aver contribuito con un bus gratuito da dogana, per sensibilizzare sul problema del mettersi alla guida in stato di ebrezza. Ringraziamo tutte le forze dell'ordine che sono state sempre molto collaborative e sempre molto presenti all'evento. Per ultimo ringraziamo il personale del Giulietti Km0, il personale del Bar Ristorante Spingarda e le tante persone che ci hanno aiutato nella realizzazione di questo fantastico evento. Ci rivediamo nel 2020!!!!

