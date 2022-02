San Marino, Billi (Comitato Italiani all’estero): super green-pass prolungato

“Numerosi italiani residenti a San Marino sono stati vaccinati con lo Sputnik, non ancora riconosciuto dall’EMA. I miei emendamenti al Milleproroghe hanno permesso di fare la dose booster Pfiser fino a fine marzo ed ottenere così il super green-pass italiano. Questo sarà discusso durante la conferenza stampa che si terrà a Montecitorio lunedì prossimo, 7 febbraio, alle 16:00 con il Comites locale. La conferenza potrà essere seguita dalla web tv della Camera dei Deputati. Ringrazio l’Avv.Alessandro Amadei, Presidente del Comites, per l’organizzazione e l’impegno nel portare avanti le tematiche di interesse per la Comunità Italiana a San Marino.” - questo è quanto dichiara l’On.Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Commissione Esteri