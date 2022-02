San Marino, Billi (Comitato Italiani nel Mondo): firme raccolte per il green-pass

“Questo fine sertimana sono stato a San Marino ed il Comites locale mi ha consegnato oltre 500 firme durante una conferenza stampa alla presenza dell’Ambasciatore Sergio Mercuri” dichiara l’On.Simone Billi, presidente del Comitato per gli Italiani nel Mondo della Commissione Esteri della Camera dei Deputati “le firme sono state raccolte dal Comites sul problema dell’ottenimento del green pass italiano con il vaccino non autorizzato dall’EMA fatto a San Marino.” “Durante la conferenza ho presentato un primo risultato concreto ottenuto con il mio lavoro parlamentare - precisa l’On.Billi - la proroga a fine di marzo per l’ottenimento del green-pass.” “Il green-pass è un problema molto sentito non solo dalla Comunità Italiana locale ma anche dai sanmarinesi” afferma a margine della conferenza l’Avv.Alessandro Amadei, Presidente del Comites “perchè il Titano è un’enclave in territorio italiano.” “Lieto di supportare questa iniziativa, perchè permette di salvaguardare gli stretti rapporti sociali ed economici che legano San Marino al nostro Paese - precisa Billi - ringrazio per l’impegno nella raccolta delle firme nonostante le difficoltà causate dal covid i consiglieri presenti del Comites, il Vicepresidente Barbara Righetti, il membro esecutivo Marina Rossi, il segretario Debora Cenni, i consiglieri Stefano Gatta, Valter Bartolini, Valentina Torsani, Genny Cersosimo, Lorenzo Venturini, Francesco Chiarelli e Laura Corbelli.” “Rimgraziamo inoltre il dott.Pietro Berti, Pietro guerrato, Marzio Pecci dirigente lega di Rimini, Gianni Ricciardi della Fondazione Caponnetto” concludono l’On.Billi e l’Avv.Amadei “e l’Ambasciatore Mercuri per la presenza ed il sostegno a favore della Comunità.”

Cs On.Simone Billi

