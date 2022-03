San Marino, Billi (Lega): presentate al Governo le firme per il greenpass

“Ho presentato al Governo in Aula a Montecitorio le firme che il Comites di San Marino ha raccolto per il riconoscimento del greenpass nella Repubblica del Titano” dichiara l’On. Simone Billi, unico eletto del Centro Destra per la Lega Salvini Premier nella Circoscrizione Estero, Europa. “Quello del riconoscimento del green-pass a San Marino è un problema molto sentito dalla Comunita Italiana locale- spiega Billi - perchè ci sono tante famiglie miste e tanti interessi al di qua e al di là del confine.” “Noi della Lega stiamo lavorando per la completa abolizione del greenpass - precisa l’On.Billi - quando terminerà lo stato di emergenza sanitaria”. “Che il governo si ricordi degli italiani a San Marino e proroghi di conseguenza il green-pass senza esitazione” conclude il deputato “qualora il green-pass rimanga in vigore, in una qualche forma, dopo il 31 marzo.” Quinil link all’intervento in Aula a Montecitorio: http://webtv.camera.it/evento/20085/519740

cs On. Simone Billi





