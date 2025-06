San Marino, Billi (Lega): Sfida per la Vittoria: sport, istituzioni e solidarietà

San Marino, Billi (Lega): Sfida per la Vittoria: sport, istituzioni e solidarietà.

“Partecipare a questo torneo non è stato solo un piacere sportivo, ma anche un gesto di vicinanza concreta a una causa che tocca il cuore: sostenere la piccola Vittoria e la ricerca sulle malattie rare. Oggi ho indossato la maglia della Nazionale Italiana Parlamentari per il triangolare benefico “Sfida per la Vittoria”, insieme alla Nazionale Italiana Sindaci e alla squadra del Consiglio Grande e Generale di San Marino, allo stadio della Repubblica. L’evento ha raccolto fondi per la ricerca sulla rarissima malattia genetica CAMK2B, che colpisce la piccola Vittoria, 21 mesi, grazie all’impegno dell’Associazione Oceano Blu, fondata dai suoi genitori. Siamo stati ricevuti a Palazzo dai Capitani Reggenti, che hanno elogiato la collaborazione tra Italia e San Marino come esempio di responsabilità condivisa. Una giornata che unisce sport, istituzioni e solidarietà per costruire, insieme, un futuro di speranza anche per i bambini meno fortunati.” - così l’onorevole Simone Billi, capogruppo della lega Commissione Esteri ed Eletto nella circoscrizione est Estero Europa.

c.s.

Simone Billi, capogruppo della lega Commissione Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: