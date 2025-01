San Marino brilla al NRF 2025: l’azienda Cashmatic S.p.A. protagonista nel più importante evento del settore retail

La Repubblica di San Marino si conferma polo della tecnologia per l’innovazione e l’eccellenza nel panorama internazionale grazie alla partecipazione di Cashmatic S.p.A., azienda leader del territorio, al NRF 2025: Retail’s Big Show, uno degli eventi più prestigiosi al mondo dedicati al settore del retail. La manifestazione, attualmente in corso a New York, si svolge dal 12 al 14 gennaio 2025. Il NRF rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli attori del commercio al dettaglio e delle nuove tecnologie, richiamando migliaia di espositori e professionisti da ogni parte del mondo. Cashmatic S.p.A., che da anni si distingue per il suo approccio innovativo e la capacità di anticipare le tendenze di mercato, presenterà le sue soluzioni all’avanguardia nel campo della gestione automatizzata dei punti vendita. Cashmatic S.p.A. è un'azienda sammarinese leader nella progettazione e produzione di sistemi di automazione per la gestione dei pagamenti. Grazie a un know-how consolidato e a un costante impegno nella ricerca e sviluppo, l'azienda offre soluzioni affidabili e innovative per migliorare l'efficienza dei punti vendita, garantendo sicurezza, velocità e praticità nella gestione del denaro. “Siamo orgogliosi di rappresentare San Marino in un palcoscenico internazionale di questa portata. La nostra partecipazione al NRF è un’opportunità unica per mostrare come le eccellenze sammarinesi possano competere e collaborare con le più grandi realtà globali”, ha dichiarato [Stelvio Berardi, CEO di Cashmatic S.p.A.]. Durante l’evento, Cashmatic S.p.A. presenterà soluzioni hardware all'avanguardia come il nuovo VisualPay Double-sided SCK, una soluzione progettata per migliorare l’esperienza cliente e del titolare, ottimizzando le operazioni di ordini e pagamenti di tutti i tipi. Questo prodotto ha già attirato l’attenzione di numerosi operatori del settore, consolidando la posizione dell’azienda come punto di riferimento per l’innovazione. La partecipazione di Cashmatic S.p.A. all’NRF 2025 non è solo un traguardo importante per l’azienda stessa, ma rappresenta anche un’occasione per valorizzare il nome della Repubblica di San Marino a livello internazionale. Questo risultato testimonia la capacità delle imprese sammarinesi di affermarsi nei mercati globali, mantenendo al contempo la propria identità e i valori che contraddistinguono il nostro territorio. Per ulteriori informazioni: Cashmatic S.p.A. Ufficio Stampa Email: info@cashmatic.it Telefono: 05411796791 Sito Web: cashmatic.it

