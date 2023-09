San Marino celebra 40 anni di relazioni diplomatiche con l’Unione Europea con un francobollo

San Marino celebra 40 anni di relazioni diplomatiche con l’Unione Europea con un francobollo.

L’emissione postale del prossimo 26 settembre, un francobollo del valore di 3,15 euro (in fogli da 12) opera della bozzettista Giulia Costantini, celebra il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche che San Marino avviò nel 1983 con le allora Comunità Europee. In quell’anno San Marino manifestava già l’intenzione di aprire una rappresentanza diplomatica a Bruxelles e da allora le collaborazioni e il dialogo fra San Marino e l’Unione Europea hanno visto una progressiva intensificazione, costellata di riconoscimenti ai più alti livelli istituzionali e della sottoscrizione di accordi volti a una maggiore cooperazione economica. Il 2023, oltre a suggellare l’importante anniversario delle relazioni bilaterali, potrebbe essere ricordato per la conclusione di un già avviato negoziato attraverso il quale le relazioni fra San Marino e l’Unione europea potranno raggiungere un ulteriore livello di integrazione. Il francobollo mostra una composizione simbolica con la stilizzazione delle tre Torri di San Marino e delle dodici stelle dell’Unione Europea su sfondo azzurro. L’emissione si inserisce nell’alveo di un percorso di promozione della tradizione europea di San Marino attraverso la filatelia: dal 1° ottobre al 19 novembre, il Museo di Stato ospiterà infatti la mostra “Visioni d’Europa su francobolli e monete di San Marino” frutto della collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, Istituti Culturali e Museo del Francobollo e della Moneta, volta a testimoniare l’evoluzione filatelico-numismatica che ha accompagnato le relazioni bilaterali tra San Marino e l’Unione europea.

Data di emissione: 26 settembre

Valori: n.1 valore da euro 3,15 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 20.004 serie

Stampa: offset, tre colori Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13¼

Formato francobolli: 35 x 35 mm

Bozzettista: Giulia Costantini

c.s. Poste San Marino

