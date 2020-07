San Marino celebra i 12 anni dall’iscrizione delle proprie bellezze nelle liste UNESCO Previsti per martedì 7 luglio una serie di appuntamenti di arte e cultura

Il 7 luglio del 2008 il sito “Centro storico di San Marino e di Borgo Maggiore e il Monte Titano” veniva inserito nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO. A distanza di 12 anni, il 7 luglio, resta una data da celebrare con convinzione attraverso appuntamenti culturali che ne esaltino il valore. Anche quest’anno, nonostante la pandemia abbia compromesso il calendario degli eventi turistici e delle celebrazioni della nostra Repubblica, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura insieme agli Istituti Culturali di San Marino e alla Giunta di Castello di Borgo Maggiore ha voluto creare una serie di appuntamenti di prestigio. Alle 17 di martedì 7 luglio, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Mancini e S.E. Grazia Zafferani, sotto il Portico di Piazza di Sopra a Borgo Maggiore, verrà presentata la pittura muraria del XIX secolo “Una madonnina fra due angeli” recentemente restaurata e recuperata. Alle 19 e alle 20 le celebrazioni proseguiranno alla Galleria Nazionale San Marino che festeggia due anni dall’apertura con uno speciale allestimento e delle visite dedicate a San Marino e alle partecipazioni alle Biennali di Arte Contemporanea. Sara riesposta nella Sala Centrale del Museo l'ultima opera d'arte contemporanea esposta e prodotta appositamente dagli Istituti Culturali per la partecipazione all'ultima Biennale d'Arte di Venezia "Exercises for a polluted mind" di Martina Conti. Martedì 7 luglio sarà anche il giorno in cui gli Istituti Culturali condivideranno con la popolazione il video “Una preziosa amicizia” creato per portare alla luce l’amicizia fra Antonio Orafo da San Marino e Raffaello Sanzio di Urbino. Alle 21 le celebrazioni si chiuderanno con il Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in Piazza della Libertà.





Segreteria di Stato Istruzione, Cultura, Università, Ricerca scientifica, Politiche giovanili



