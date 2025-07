San Marino celebra i valori UNESCO: “Munus, Memoria e Pace” dal 5 al 7 luglio

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere un anniversario di forte rilievo culturale e simbolico con “Munus, Memoria e Pace”, le celebrazioni Unesco in programma dal 5 al 7 luglio 2025. L’evento valorizza tre importanti riconoscimenti ottenuti dalla Repubblica di San Marino:

-Il 17° anniversario dell’iscrizione del Centro Storico, di Borgo Maggiore e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, avvenuta il 7 luglio 2008;

-Inclusione del Manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel Registro UNESCO “Memoria del Mondo”;

-Adozione della recente Raccomandazione UNESCO sull’Educazione alla Pace, Diritti Umani e Sviluppo Sostenibile.

Tre giornate di incontri, mostre, musica e riflessione per celebrare i riconoscimenti UNESCO e i valori di educazione alla pace e al dialogo

Sabato 5 luglio:

-ore 14:00 - Inaugurazione delle Celebrazioni “Spazio del silenzio”, Porta della Rupe - Centro Storico San Marino

-ore 14:30 - Inaugurazione mostra collettiva “Sogni Liberi”, Aula Z dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, (ingresso via Eugippo) - Centro Storico San Marino

-ore 9:30-18:30 Aperto-Scuola Museo Esiti di Educazione alla Cittadinanza, Museo Pinacoteca San Francesco - Centro Storico San Marino

-ore 17:00 - “Ascoltiamo la Pace!” letture per bambini a cura di “Lettori con la valigia”, Palazzo Valloni - Centro Storico San Marino

-ore 19:30 - “A Ritmo di Pace!” ensemble Musicale a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese e esibizione di ginnastica ritmica a cura dell’associazione sportiva Mya Gym, Piazza Sant’Agata - Centro Storico San Marino

-ore 21:00 - Videomapping “Munus & Memoria Mundi. Marino, Leone e i valori fondativi delle comunità” a cura dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Piazza della Libertà - Palazzo Pubblico - Centro Storico San Marino -

-ore 21:00 - “Borderless GO! 2025 incontro con gli artisti partecipanti a MEDITERRANEA20, Galleria Nazionale di San Marino - Centro Storico San Marino

Domenica 6 luglio

-ore 9:00-10:30 - “Cantiere Aperto” Visite guidate al cantiere della Chiesa di San Pietro in corso di restauro - Centro Storico San Marino (evento su prenotazione) info.museidistato@pa.sm

-ore 9:30-18:30 – “Aperto-Scuola Museo” Esiti di Educazione alla Cittadinanza, Museo Pinacoteca San Francesco - Centro Storico San Marino

-ore 9:00-19:00 - “Sogni Liberi” Aula Z dell’Università di San Marino, (ingresso via Eugippo) Centro Storico San Marino -ore 17:00 -“San Marino Heritage Run 2025” podistica competitiva (8 km), camminata non competitiva (4 km), gare giovanili e special olympics (300 m) nel Centro Storico, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino. Per informazioni ed iscrizioni info@tfsanmarino.com

-ore 21:00 - Videomapping “Munus e Memoria Mundi. Marino, Leone e i valori fondativi delle comunità” a cura dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino

Lunedì 7 luglio

Ingresso gratuito a Musei e Monumenti di Stato Torri, Palazzo Pubblico ,Museo di Stato, Pinacoteca di San Francesco, Museo del Francobollo e della Moneta

-ore 9:30-18:30 Aperto-Scuola Museo Esiti di Educazione alla Cittadinanza, Museo Pinacoteca San Francesco - Centro Storico San Marino

- ore 15:00-18:00 “Giochi per la Pace” giochi e attività per bambini e famiglie, a cura di Ludoteca Pologioco - Parco Don Elviro, Domagnano

- ore 15:00 Inaugurazione “MUNUS & MEMORIA MUNDI. Vita Sanctorum Marini et Leonis” mostra sul Manoscritto inserito nel registro “Memoria del mondo” UNESCO alla presenza della Prof.ssa Stefania Giannini, Direttrice Generale Aggiunta per l’Educazione dell’UNESCO, Palazzo Pubblico – Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino

-ore 20:30 Esibizione degli Sbandieratori –Federazione Balestrieri Sammarinesi, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino

-ore 20:45 Videoproiezione “Un telo per la pace” a cura dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino

-ore 21:00 - Videomapping “Munus e Memoria Mundi. Marino, Leone e i valori fondativi delle comunità” a cura dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino

-ore 21:30 Concerto della Banda Militare con la partecipazione di Monica Sarti e Alessandra Busignani, Piazza della Libertà - Centro Storico San Marino

-ore 21.30 - Rassegna cinematografica con proiezione del film di Paola Cortellesi “C’è Ancora Domani”, Piazza Grande - Borgo Maggiore

Questo ricco programma di eventi e celebrazioni vuole celebrare i tre riconoscimenti UNESCO come momenti di unione e riflessione profonda su valori culturali, civili e di pace, con particolare riguardo alle scuole e verso i più giovani. Tutti gli eventi sono gratuiti