San Marino celebra il 18° anniversario UNESCO: il ricco programma di eventi per il 7 luglio 2026

San Marino celebra il 18° anniversario UNESCO: il ricco programma di eventi per il 7 luglio 2026.

Il prossimo 7 luglio 2026 la Repubblica di San Marino festeggerà il diciottesimo anniversario dall'inserimento del suo Centro Storico e del Monte Titano nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Per celebrare questa importante ricorrenza, le istituzioni hanno predisposto un fitto calendario di appuntamenti culturali, esposizioni e intrattenimenti artistici dedicati a cittadini, famiglie e turisti, pronti ad animare l'intera giornata. L'ampio ventaglio di proposte è stato strutturato dagli Istituti Culturali per consentire la libera fruizione della bellezza sammarinese. Per l'intera giornata di martedì 7 luglio è infatti previsto l'ingresso gratuito a tutti i musei e monumenti statali, che per l'occasione osserveranno un orario di apertura straordinario ed esteso dalle ore 8:15 alle ore 19:45, permettendo l'accesso libero alle diverse sedi del centro storico. Presso la Prima Torre, in particolare all'interno della sua casermetta, i visitatori potranno scoprire la mostra temporanea "9X9: Opere fra muri e pareti", curata da Davide Pagliardini nell'ambito del progetto BuoneNove. Il percorso monumentale ad accesso gratuito comprende anche la Seconda Torre, che ospita il celebre Museo delle Armi Antiche. Il Museo di Stato aprirà le porte del suo piano -2 per accogliere l'esposizione temporanea "Anime Prave" di Giuseppe Fanfani, un'iniziativa culturale di rilievo promossa dall'Associazione Sammarinese Dante Alighieri. Alla Galleria Nazionale San Marino l'appuntamento si sdoppia in due specifici momenti pomeridiani. Si inizierà alle ore 17:30 con la presentazione delle installazioni degli elaborati didattici di arte contemporanea e del programma delle iniziative estive della Galleria. Successivamente, alle ore 18:30 (con ritrovo alle ore 18:20 presso la sede), si terrà l'attesa visita guidata alle Antiche Cisterne del Pianello, che include la visione dell'opera stabile "Gocce" di Stefano Arienti e degli elaborati ad essa ispirati, con prenotazione obbligatoria al numero 0549 888241. Il Museo-Pinacoteca San Francesco accoglierà il pubblico nella sua sezione dedicata alle esposizioni temporanee con la mostra di elaborati didattici "Aperto ScuolaMuseo. 50 grammi", un progetto curato da Juan Carlos Ceci. Al Museo del Francobollo e della Moneta saranno invece visitabili due diverse mostre temporanee curate da Roberto Ganganelli, intitolate "Le Lira Quadriga. Genesi di un capolavoro" e "1876-2026. 150 anni di SUMS nelle medaglie e nei francobolli". Il circuito artistico del centro si arricchisce ulteriormente grazie ad altri due appuntamenti diffusi. Da un lato la mostra di Ndidi Emefiele dal titolo "Inarrestabile", curata da Riccardo Freddo presso la sede espositiva di Palazzo SUMS; dall'altro l'esposizione fotografica "Immaginare la Pace", realizzata dall'Associazione Sammarinese Foto Amatori nelle sale di Palazzo Graziani. L'anniversario UNESCO riserva uno spazio speciale anche ai più giovani a Campo Bruno Reffi, dove la Ludoteca Pologioco organizzerà i "Giochi per la Pace". A partire dalle ore 10:00 e per tutta la giornata il divertimento sarà incentrato su giochi collaborativi e cooperativi, con la mattinata riservata ai bambini dei centri estivi pubblici e il pomeriggio aperto alla partecipazione di famiglie e turisti. Il cuore istituzionale del Paese, Piazza della Libertà, farà da sfondo agli eventi serali a partire dalle ore 19:30 con l'Esibizione degli Sbandieratori, che metteranno in scena il tradizionale e suggestivo spettacolo coreografico della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Al calar del sole, la facciata di Palazzo Pubblico diventerà invece la tela per il videomapping "Marino, Leone e i valori fondativi della comunità". Sempre in Piazza della Libertà, a partire dalle ore 21:00, la giornata di festeggiamenti culminerà con il grande Concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. L'esibizione prevede un repertorio poliedrico che spazia dalla marcia Wolverine di J. Ph. Sousa all'Allerseelen di Richard Strauss, fino al brano sinfonico dalla Giovanna D'Arco di Giuseppe Verdi. La scaletta annovera inoltre Diagram di André Waignein, l'antologia cinematografica Alan Silvestri: A Night at the Movie, la partitura Aliens Angels di Stephen Melillo, un Omaggio a Lucio Dalla curato da M. Mangani, e l'esecuzione finale dell'Inno Europeo An die Freude (Inno alla Gioia) di Ludwig van Beethoven e Friedrich Schiller. Le Segreterie di Stato e gli Istituti Culturali invitano caldamente i cittadini sammarinesi, i residenti e i turisti a cogliere questa straordinaria opportunità di festa, cultura e condivisione per celebrare insieme la storia e l'identità della Repubblica.

C.s. - Segreteria di Stato per la Cultura

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