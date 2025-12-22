TV LIVE ·
San Marino celebra il Capodanno con “2000 che stories!”

Una notte indimenticabile di musica, festa e divertimento nel cuore del Centro Storico

22 dic 2025
La Repubblica di San Marino si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con un evento speciale e coinvolgente: “2000 CHE STORIES!”, la grande festa di Capodanno che trasformerà Piazza Sant’Agata in un palcoscenico pop per una notte di pura energia, musica e spettacolo. La serata di fine anno sarà animata da un susseguirsi di dj set, performance live e momenti di intrattenimento: Il DJ Simone Dei Tos farà rivivere le hit più iconiche degli anni 2000, coinvolgendo il pubblico in un grande dance-floor a cielo aperto; La voce di Alice Danese accompagnerà la festa con canti, balli e animazione; Ballerini in costume, mascotte a tema e show visivi completeranno un’esperienza immersiva che celebra i suoni e le tendenze di un’epoca amatissima. Piazza Sant’Agata, location iconica del centro storico, diventerà così il cuore pulsante dei festeggiamenti, dove il pubblico potrà ballare, ridere e brindare insieme sotto le stelle fino alle prime ore del nuovo anno. Durante la serata saranno inoltre distribuiti gadget ufficiali “2000 Che Stories!”. Brindisi di mezzanotte con Bollicine e Panettone. L’appuntamento è per mercoledì 31 dicembre 2025, dalle 22:00 alle 02:00, con ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione. Main sponsor dell’evento: #BRAND Gioielli, San Marino Outlet, Giochi del Titano.

c.s. Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino




Riproduzione riservata ©

