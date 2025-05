San Marino celebra il suo National Day a Expo 2025 Osaka: un tributo alla storia, alla cultura e alle tradizioni.

In un'atmosfera carica di emozione, orgoglio e profondo spirito istituzionale, la Repubblica di San Marino ha celebrato oggi il proprio National Day a Expo 2025 Osaka. Un evento di alto valore simbolico che ha visto la partecipazione delle massime autorità sammarinesi, i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo, Federico Pedini Amati. La delegazione ufficiale si è recata subito in visita al Padiglione di San Marino dove è stata accolta dal Commissario Generale Filippo Francini, dal Direttore di Padiglione Laura Franciosi e dallo staff dei volontari. Nella cornice del National Day Hall, di fronte a un pubblico internazionale e alle delegazioni degli altri Paesi e Organizzazioni Internazionali Partecipanti, si è svolta la cerimonia ufficiale che ha reso omaggio ai valori fondanti della Repubblica, tra cui la libertà e l’indipendenza, in uno spirito di dialogo e cooperazione globale. I Capitani Reggenti, massima espressione delle istituzioni sammarinesi, hanno portato il saluto del popolo di San Marino, rinnovando l'impegno della Repubblica a essere ponte tra le culture, custode di tradizioni millenarie e promotrice di un futuro sostenibile.

‘La Repubblica di San Marino ha saputo ben interpretare il titolo dell’Esposizione Universale, “Progettare la Società del Futuro per le nostre Vite” che riflette il desiderio di creare, insieme ai popoli di tutto il mondo, una società sostenibile, inclusiva e diversificata, alla luce delle sfide e degli importanti cambiamenti per l’umanità’, hanno pronunciato Le Loro Eccellenze nel Loro discorso. ‘Rimarcando il tema di EXPO, ci preme sottolineare il nesso al Nostro Santo Fondatore che dal 301 d.c. ha ispirato quello che è divenuto un progetto di comunità e di società valido per il futuro; un modello che pone al centro la persona e i principi cardine delle democrazie, della libertà e della pace, che sono valori fondanti della nostra Repubblica. Sono questi i presupposti che ci vedono oggi protagonisti del National Day per fornire un contributo allo sviluppo di una coscienza collettiva sui grandi temi, nel rispetto dei diritti e dei valori fondamentali. Dalla vetta del Monte Titano l’ampliamento degli orizzonti è uno stile di vita di chi abita la nostra Terra da sempre libera e indipendente.’

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha sottolineato l’importanza strategica della partecipazione a Expo: ‘Essere qui, oggi, è un messaggio forte. San Marino mostra al mondo la propria identità e la propria capacità di costruire relazioni autentiche, basate su valori condivisi e sulla promozione del nostro territorio, della nostra cultura e delle nostre eccellenze.’

Il Commissario Generale di San Marino per Expo 2025 Osaka, Filippo Francini, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’importante traguardo: ‘Il National Day rappresenta il culmine del nostro lavoro e della nostra visione. Abbiamo voluto costruire un Padiglione che parlasse di noi con autenticità e bellezza, offrendo al mondo l’immagine vera di un Paese piccolo per dimensioni, ma grande per valori. È stato emozionante vedere San Marino protagonista in un contesto così prestigioso e internazionale.’

Il Padiglione di San Marino, concepito come spazio di dialogo tra innovazione e tradizione, ha offerto ai visitatori un programma ricco di eventi culturali, performance artistiche e momenti istituzionali che hanno saputo raccontare, con eleganza e intensità, l’anima della Repubblica più antica del mondo.

San Marino, piccola ma grande per valori e storia, oggi ha parlato al mondo con la voce della dignità, dell’orgoglio e della speranza.

