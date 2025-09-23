San Marino celebra la Giornata della Pace con la mostra Colors for Peace a Expo 2025 Osaka

San Marino celebra la Giornata della Pace con la mostra Colors for Peace a Expo 2025 Osaka.



In occasione del Peace Day Event, celebrato nella splendida cornice di Expo 2025 Osaka, la Repubblica di San Marino ha partecipato con la mostra internazionale “Colors for Peace”, ospitata presso l’Expo Hall Shining Hat.

L’iniziativa ha presentato una toccante raccolta di disegni realizzati a mano da bambini di scuole provenienti da tutto il mondo, capaci di esprimere attraverso l’arte un messaggio semplice e universale: la pace come valore fondamentale dell’umanità.

Nel pomeriggio si è tenuta la presentazione ufficiale di Arianna Scarpellini, membro del consiglio direttivo di Colors for Peace e Ambasciatrice del progetto per San Marino, che ha rappresentato ufficialmente la Repubblica. Nel suo intervento, ha ribadito l’importanza dell’educazione alla pace e il ruolo attivo che San Marino, da sempre promotore di dialogo e neutralità, continua a svolgere nel contesto internazionale.

La mostra, alla cui inaugurazione erano presenti il Commissario Generale Filippo Francini e il Direttore di Padiglione Laura Franciosi, è avvenuta con il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, a conferma dell’impegno sammarinese nel diffondere i principi di pace e cooperazione sin dalle nuove generazioni.

La mostra, a ingresso gratuito, ha attirato numerosi visitatori internazionali.

San Marino rinnova così il suo impegno per la promozione di una cultura della pace, in un contesto globale che trova nella cooperazione tra popoli la sua più alta espressione.



c.s. Commissariato EXPO San Marino

