San Marino celebra la giornata internazionale dello yoga

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri informano la cittadinanza che, nell’ambito della Giornata Internazionale dello Yoga, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2014, San Marino celebrerà la nona edizione di tale ricorrenza il prossimo venerdì 26 giugno, presso il Campo Bruno Reffi, San Marino Città alle ore 18.00. L’annuale evento è organizzato dall’Ambasciata dell’India in Italia e a San Marino, in stretta collaborazione con l’Ambasciata di San Marino in Italia e con il Dipartimento Affari Esteri e con il Patrocinio delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, per l’Istruzione e Cultura, per l'Industria e Sport, e per il Turismo. La Giornata celebrativa, che per il 2026 ha come tema “Yoga for Healthy Aging”, sarà introdotta da interventi istituzionali e guidata dagli insegnanti di yoga del Centro Tai Chi Rei (Serena Orioli), del Centro Nikoniko (Daniela Pezzi), Shanghai of Joy (Davide Devadas) e Francesco Giorgi. Presente all’evento sarà anche il Maestro indiano Pradeep Bathi, che fornirà valore aggiunto alla pratica dello yoga guidando i presenti in esercizi legati anche alla respirazione e alla meditazione. Gli Insegnanti si alterneranno per eseguire il protocollo comune dello yoga, come stabilito dalle Nazioni Unite e assisteranno i praticanti di questa antica disciplina indiana, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici psico-fisici. In contemporanea, come già avvenuto nella precedente edizione, verrà dedicata attenzione particolare anche ai più piccoli attraverso la pratica dello Yoga dedicata ai bambini. Come conclusione dell’evento, a titolo gratuito e aperto a tutti i partecipanti, si terrà un brindisi e un piccolo buffet; allo stesso tempo, si terrà un’esibizione di AcroYoga. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza; si raccomanda ai partecipanti di munirsi di un apposito tappetino e di una bottiglietta d’acqua. Si segnala che in caso di maltempo l'evento si terrà presso la palestra della Scuola Elementare “La Quercia” di Murata, sita in Via Erviano 34, Murata.

C.s. - Segreteria di Stato / Dipartimento Affari Esteri







