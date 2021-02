San Marino celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro

Il 4 febbraio si celebra la ventesima Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day), che ha come obiettivo quello di salvare la vita di milioni di persone, attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la consapevolezza. Il World Cancer Day è sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per affrontare una delle più grandi sfide nella storia. Promozione degli stili di vita sani, prevenzione, diagnosi precoce mediante screening e trattamento immediato sono alla base della lotta contro il cancro. Scoprire il tumore nella fase iniziale può rendere più semplici le cure e salvare molte vite, per questo motivo l’ISS ha posto in atto, già da anni, protocolli per effettuare screening periodici ad esempio sia al collo dell’utero, che alla mammella che al colon-retto, per individuare precocemente le malattie oncologiche ed effettuare le opportune terapie. La giornata di oggi si focalizza sul concetto che non importa se si è giovani, adulti o anziani, esperti del settore oppure no: tutti possono chiedersi cosa fare per combattere questa battaglia, come aiutare chi sta lottando contro il cancro, informarsi adeguatamente e nel modo corretto, seguire uno stile di vita sano, volto alla prevenzione, dire no alla sedentarietà, al fumo e all’obesità, seguire una corretta alimentazione e effettuare attività fisica.

Segreteria alla Sanità

