San Marino celebra la propria tradizione filatelica e numismatica a Expo 2025 Osaka con un evento speciale in collaborazione con Poste San Marino.

Il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka ha ospitato oggi il San Marino Stamp Event, una giornata interamente dedicata alla valorizzazione delle emissioni filateliche e numismatiche della Repubblica di San Marino a cura di Poste San Marino.

L’inaugurazione della mostra, allestita nel Central Stage del Commons-C e aperta al pubblico per l’intera giornata, ha preceduto la conferenza con la presentazione ufficiale dell’esposizione da parte di Gian Luca Amici, Direttore di Poste San Marino introdotto da Filippo Francini, Commissario Generale del Padiglione di San Marino.

L’evento è nato dalla collaborazione tra Poste San Marino e il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka, con l’obiettivo di promuovere, nel contesto internazionale dell’Esposizione Universale, la lunga e prestigiosa tradizione sammarinese nella filatelia e nella numismatica, ambasciatrici di arte, cultura e identità nazionale.

Le emissioni esposte hanno raccontato la storia e i valori della Repubblica, unendo creatività, maestria artigianale e spirito di innovazione, elementi che da sempre contraddistinguono San Marino nel panorama mondiale. ‘San Marino, con la sua storia millenaria e i valori di libertà e innovazione, ha portato in Giappone il meglio della propria tradizione e della propria visione per il futuro. Questa mostra offre un assaggio della creatività, della storia e della continuità della nostra Repubblica attraverso alcuni valori filatelici e numismatici che ne testimoniano l’identità. Invitiamo i visitatori a considerarli non solo come oggetti da collezione, ma come testimoni silenziosi della cultura e dell’anima di San Marino,’ ha detto Amici.

Il San Marino Stamp Event ha rappresentato un’occasione di orgoglio e visibilità per la Repubblica che, attraverso la propria presenza a Expo 2025 Osaka, continua fino alla fine a condividere con il mondo la ricchezza del proprio patrimonio culturale.



